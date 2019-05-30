指興訟違父親意願　石油大王次子要求兄長交還股份

已故石油大王劉浩清的長子上月因清盤案對胞弟及胞妹興訟，昨（29日）遭胞弟入稟高等法院反控。身為遺囑執行人的胞弟指，家父生前簽出文件，列明三兄弟不可對兄弟姐妹提告，破壞家屬聲譽，否則須將家父成立的僑民有限公司股份，歸還劉浩清教育基金有限公司，故現要求法庭頒令對方交還股份及賠償相關費用。

兩名原告依次為劉浩清教育基金有限公司及劉如成，被告為劉鐵成。劉浩清與妻子育有3子及3女，被告為長子，第2原告則是次子。

石油大王要求兒子不得破壞家屬聲譽

入稟狀指，劉浩清於2003年將僑民有限公司的1500股轉為成立劉浩清教育基金有限公司作慈善用途。他在2009年尾在孻仔劉意成見證下簽署文件，把僑民有限公司餘下的3500股以4:3:3的比例分給三兄弟，三人不得出售和轉讓股份；而該公司由次子主持及管理。另外，三人不得對兄弟姐妹、僑民、教育基金及相關公司提出法律訴訟，破壞家屬聲譽，否則即須交還股份予教育基金，由遺囑執行人執行。

原告及被告在2013年閱過文件並簽署，翌年其父按此轉送股權予三子。惟被告上月就有關僑民有限公司的清盤案件，對兩胞妹及原告興訟。原告認為此舉違反家父的意思，要求對方歸還持有的僑民公司1400股。

案件編號：HCA931/2019