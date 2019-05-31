【大灣區】廣州推10億元基金助港青創業　擬建千套港澳人才公寓

廣州市政府昨日（30日）推出一項行動計劃，透過各項措施鼓勵港澳青年到廣州交流、創業等，包括為15歲至44歲的港澳青年，設立10億元人民幣(下同)創業基金。從今年開始，廣州將每年安排200萬元專項資金；建立10個創業示範基地，入駐基地的初創企業將享有免費的註冊地址，及優惠租價等。 至於有關創業融資需求，廣州當局將按申請人的條件，擬貸款總額最高為500萬元。除了創業外，廣州計劃每年在各行業遴選3,000個工作空缺，以招聘合資格港澳青年。

廣州市政府的《發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計劃》正式出台。（資料圖片／視覺中國）

據新華社報道，廣州市政府的《發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計劃》正式出台，對象為15歲至44歲的港澳青年，政策包括設10億元創業基金，重點投資港澳青年初創企業；3年建設10個港澳青年創新創業基地，入駐初企可享受免費註冊地址，辦公場地費用半年全免、一年減半，並會獲發最高20萬元獎勵和補貼等。

另外，廣州將對獲得香港、澳門政府相關基金資助的初創企業，按照特區政府的資助標準再資助，包括對合夥經營或創辦小企業的，可每人最高30萬元、「捆綁性」貸款總額最高達300萬元；「勞動密集型」和「科技型」的小微企業，貸款額最高為500萬元。廣州市政府亦計劃籌建1000套港澳人才公寓，鼓勵符合條件的港澳青年申請租住。

在就職方面，會在文化創意、科技、會計等各行業，每年遴選2,000個實習崗位，招募港澳大學生實習2個月；每年遴選100個「優質實習崗位」，招收港澳高校應屆畢業生實習6個月。並每年從國有企事業單位、民營、外資企業篩選不少於3000個工作崗位，透過青年就業博覽會等招聘活動，招聘港澳學生。