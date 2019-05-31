【非洲豬瘟】上水屠房4700活豬將銷毀　停運4 日　荃灣屠房續供應

上水屠房繼本月初發現本港首宗非洲豬瘟後，食物及衞生局局長陳肇始今日晚上（31日）公布，今日再在上水屠房一隻來自廣東梅州死豬，驗出感染非洲豬瘟。 目前上水屠房內4,700隻活豬將被銷毀，並停止運作約四日進行消毒。主要屠宰本地活豬的荃灣屠房，今次則會繼續運作，因此明日仍有少量新鮮豬肉供應。

早前政府銷毀上水屠房內6,000頭活豬。（資料圖片）

未確定端午節前可否恢復內地活豬供港

食物及衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房再有豬隻於接受測試後，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。而根據法例，上水屠房已被視為受感染的屠房，故將會全面銷毀豬隻，並於今晚起暫停運作至消毒完成。她預料可於4日內完成清洗消毒，希望盡快有活豬供應。她未能確定下周五（6月7日）端午節前內地活豬恢復到港，因為即使完成清洗，亦要確保有內地豬隻供應。

陳肇始續稱，食衞局要求荃灣屠房維持正常運作，強調荃灣屠房沒有合理辯解，不可以關閉，因此預計明日仍有少量活豬供應，「因應法例，再同佢哋講一次要繼續運作，並白紙黑字再講清楚。」

上水屠房將銷毀4700隻活豬。（資料圖片）

今日早上檢測染病死亡豬隻

陳肇始表示，涉事病豬從廣東梅洲來港，由於牠在屠房死亡，漁護署今日早上採隻豬屍樣本，進行數次測試，結果均對非洲豬瘟呈陽性反應。上水屠房將關閉並銷毀4,700隻豬隻，而因發現非洲豬瘟，內地會即時停止引輸港活豬。她希望業界能夠配合，認為不是能否達到共識的問題，強調政府需要根據最安全的做法去處理問題，希望業界能夠理解政府做法，有必要保障公眾安全。

自本月初首度有豬隻被驗出非洲豬瘟後，陳肇始稱，港府已有整套應對豬瘟的做法，包括已加強關口的檢驗、職員於每車抽驗豬隻等。不過她估計因病毒頑強，加上有4至19日的潛伏期，或未能於潛伏期間驗出有病毒。

食物環境衞生署署理助理署長(風險管理)梁靜勤醫生稱，進入屠房前若有死豬，即使徵狀和非洲豬瘟不吻合，亦會做測試。

陳肇始拒公布死豬來自哪個梅州豬場。食環署表示，雖然隻豬來自內地，但豬隻在如何感染，仍然調查中。