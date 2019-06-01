【六四三十】1989年後內地經濟起飛　李立峯：不能合理化武力鎮壓

下周二（4日）是六四事件30周年，中大新聞與傳播學院院長李立峯在港台節目《香港家書》指，過去五年，紀念六四受到兩方挑戰，包括不少年輕人開始覺得六四事件距離遙遠，重新思考六四對香港未來的意義；隨著中央過去十多年提升介入香港事務，近兩三年，在六四問題上開始較多出現親政府的聲音。他認為，無論中國的經濟在八九民運之後發展如何，都不可能回頭去合理化武力鎮壓，歷史真相仍須傳承。

中大新聞與傳播學院院長李立峯在港台節目《香港家書》指，過去五年，紀念六四受到挑戰，但歷史真相仍須傳承。（資料圖片）

六四集會象徵道德堅持 「香港人是中國良心」

李立峯在《香港家書》指，香港回歸後，本地社會以至全世界都關心香港1989年後能否仍然享有言論和集會的自由，特別關注六四集會可否繼續進行，故紀念六四成為一種道德堅持的象徵，亦成為香港社會有別於中國大陸的一個重要指標。他指，記得六四二十周年的時候，有些評論甚至指出，在六四問題上面，香港人是中國的良心。

不過，過去五年左右，香港的六四紀念受到兩方面的挑戰。一方面，不少年輕人開始覺得六四距離遙遠，期後他們通過2014年的雨傘運動，有了對自己世代而言最重要的政治經驗，不少年輕人從雨傘運動的經驗出發，重新思考六四對香港未來的意義。另一方面，隨著中國大陸國力上升，再加上中央政府過去十多年對香港事務的介入提升，就算於六四這個問題上，一些親政府的聲音，近兩三年都開始較多出現。

李立峯指，無論香港下一代會不會繼續大規模紀念六四，社會至少要將歷史承傳下去。他指，任何大型社會運動，必然有複雜的前因後果，但無論甚麼是前因或者後果，例如無論中國的經濟在八九民運之後發展如何，都不可能回頭去合理化武力鎮壓。