環團：簡體字「短命膠」海灘垃圾比例上升　內地牌子怡寶「最廢」

夏日炎炎到海灘暢泳，不難發現廢棄飲品膠樽蹤影，這些被人用完即棄的「短命膠」、分解周期卻要花上數以百年計。環保團體綠惜地球在過去一年進行43場淨灘行動，分析「短命膠」的來源，簡體字品牌的比例上升近10個百分點，而華潤集團旗下的內地品牌怡寶（佔17.7%）最多，其餘依次為可口可樂、本地的維他及屈臣氏，第五位則是康師傅。

環團義工揀選膠樽進行品牌調查。（綠惜地球圖片）

43場淨灘行動 檢逾萬膠樽分析

綠惜地球自去年7月起開展「短命膠」的廢飲料膠樽品牌調查，在25個地點進行共43場淨灘活動，涵蓋港島、新界及離島，共撿獲11,321個膠樽。在可識別品牌的7,945個中，整理出287個牌子；餘下3,376個膠樽，因脫落樽身招紙及/或瓶蓋等原因，無法計算。

綠惜地球自去年7月起開展「短命膠」的廢飲料膠樽品牌調查，在25個地點進行共43場淨灘，涵蓋港島、新界及離島，共撿獲11,321個膠樽。當中內地品牌怡寶最多。（勞敏儀攝）

簡體字品牌比例升10個百分點 環團：香港受內地垃圾影響

細看廢膠樽來源，簡體及繁體字品牌各佔48%，餘下不到4%為其他語言，而綠惜地球去年首階段公布的結果，簡體字膠樽僅佔38%，反映三面環海的香港，灘岸深受內地垃圾影響。

而在整體廢飲品膠樽品牌排行榜中，內地品牌怡寶最多（佔17.7%），其餘依次為可樂系列（16.6%）、維他系列（15.2%）、屈臣氏系列（8.4%），以及康師傅（7.1%）。

若單看繁體字廢飲品膠樽品牌排行榜，維他系列最多（佔30.3%），其餘依次為可樂系列（28.3%）、屈臣氏系列（16.7%）、津路（5.5%），以及鴻福堂（3.9%）。

在2017年，本港飲品膠樽回收率只有6.8%。綠惜地球建議，盡早推出飲品及包裝容器的生產者責任法規；在未有法例前，要求怡寶、康師傅等品牌訂定進取的減塑目標。此外，綠惜地球建議加強廢物收集及回收的基礎建設，以及加強粵港政府甚至大灣區合作，做好監督及通報，防堵廢塑料等生活垃圾落入河川、大海。