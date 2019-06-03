居港瑞士好爸爸患末期直腸癌耗盡積蓄　港妻眾籌急求200萬醫藥費

幸福的五口子家庭，隨時面臨生死離別。來自瑞士的年輕爸爸Florian年僅34歲，是親友眼中的「好好先生」，更甘為港人愛妻離鄉別井，選擇留港定居，不過他上月尾迎來噩耗，確診末期直腸癌，癌細胞更已擴散至肝臟，急求盡快動手術及展開標靶治療。由於公立醫院輪候漫長，她因擔心丈夫性命隨時不保，故亦有選私家醫院治療方案，為此其妻子Cherie昨發起網上眾籌，希望可籌得善款，為丈夫續命。 Cherie接受《香港01》訪問時指，雖然老公是外籍人士，但他們一家並不富貴，頂多算是中產，面對逾200萬元的巨額醫藥費用，他們無力負擔：「白人唔一定係好有錢，有好多人見到我老公的狀況，都冷言冷語，但唔通因為佢係白人，就唔值得幫嗎？」

Cherie一家五口子本來樂也融融，但現時老公患癌，面對未來十分徬徨。(受訪者提供)

直腸現4厘米大腫瘤

Cherie憶述，去年12月丈夫開始發現大便帶血，當時他不以為然，「以為只係生痔瘡」直至今年4月情況持續，兼經常肚瀉，丈夫遂前往諮詢胃腸病學家及接受結腸鏡檢查。化驗結果顯示，其直腸照出4厘米大的腫瘤，另癌細胞更已擴散至肝臟，估計需接受兩次手術，連同標靶治療及化療費用，估計「埋單」最少需付200萬元。

Florian公司雖有提供醫療保險，亦屬尊尚級別，但保額有限，未能全數覆蓋，「保險公司話佢肝癌細胞，係由腸癌洐生，所以只能當作一個病」，餘下8成醫藥費則需自掏腰包，「但我哋邊畀得起？」

Cherie與Florian於本港邂逅，兩人於97年金融風暴期間同遭解僱，Florian遂回流瑞士進修及工作，Cherie則隨夫移民，但因她未能適應兩地文化差異，住了7年仍未融入，「始終自己城市長大，去到嗰邊好唔慣……好孤獨。」

Florian 父母亦已從瑞士飛抵本港，探望患病兒子。(受訪者提供)

孻仔兩歲生日前夕確診癌症

愛妻心切下，Florian決定舉家搬回香港定居，一家五口原本樂也融融，大仔今年6歲，二女4歲，孻仔則年僅兩歲，化驗報告出爐當天，恰好是孻仔兩歲生日前夕，家中一片愁雲慘霧。為免兒子失望，兩人亦只能強忍淚水，匆匆購個小蛋糕為兒子慶祝，但她不諱言，今次事件「打擊好大」，她指丈夫不煙不酒，無不良嗜好，「只係間中飲杯咖啡，我哋平日又少油少鹽少糖」，她至今仍未能接受事實，「真係唔知點解會發生在我們身上。」

積蓄遠不足以支付抗癌巨額費用

Florian於本港任職外資私人銀行，月薪約6萬元，是家中唯一經濟支柱，Cherie則主力照顧3個小孩。她形容，他們一家非大富大貴，只稱得上是中產，「唔好以為白人一定好有錢」，孩子就讀公營小學，他們亦無物業持手，現時一家五口租住離島單位，生活開支佔收入三分之二，所餘積蓄遠不足以支付抗癌巨額費用。Florian現時已停工休養，但病情日漸轉差，已消瘦8公斤，更食慾不振。

曾考慮返瑞士治療 惟擔憂費用高昂

丈夫是瑞士公民，Cherie直言，曾考慮返回當地接受治療，不過當中存在多項不確定因素，包括辦理回國手續需時，「好驚先生病情等唔切」，且瑞士醫療費用高昂，她不確認當地政府會否資助化療及標靶費用，「擔心到時無收入，負擔唔起。」他們亦有同步前往公立醫院求診，但最少一個月後始有望做手術，她擔心老公性命隨時不保，故首選私家醫院治療方案，盼先動手術壓制癌細胞繼續增生。

苦無辦法下，她決定發起網上眾籌，希望可為老公籌得善款，「幫補」巨額醫藥費，不過人情冷暖，雖然身邊不少朋友送上安慰，但亦有社交平台群組將其眾籌帖子「下架」，「之前患癌外傭被人炒，網民就群起聲援，但我老公雖然佢唔係基層，但都唔係有錢人，唔通就因為白人身分，就唔值得幫？」

瑞士年輕好爸爸患癌眾籌詳情：

您可以將善款直接轉入他的香港或瑞士銀行賬戶， 亦可以透過Payme或籌款網站捐款*

籌款網站有7%手續費(網站 4% + paypal 3%)：

香港銀行名稱：恆生銀行

賬戶持有人姓名：Schild Florian Marcel

帳號：924-079759-668

瑞士銀行名稱：UBS Switzerland AG

賬戶持有人名稱：Schild Caleb

IBAN: CH18 0027 3273 1257 24M1 D

Payme: +852 5407 5071

籌款網站：按此



資料來源：Cherie