中電義工隊每月「約會」腦退化長者　莊偉茵冀建立關愛互信

近年認知障礙症患者人數不斷上升，社會對認知障礙症的認識增加，政府亦開始加強在社區層面對這些患者的照顧及支援。中電義工隊一年前已率先與香港明愛合作，推出「中電耆智大使探訪計劃」，派出30多名義工每個月上門探訪懷疑有早期認知障礙症的長者，透過遊戲及練習，令長者專注力、記憶力等方面的退化減緩。有長者直言期待每月與中電義工的「約會」。 中電企業發展總裁莊偉茵（Quince）更與義工一齊和長者玩遊戲。她說：「這個計劃已推行一年多，大家關注多了認知障礙症，而義工同事每個月探訪長者，和他們建立關愛互信，老友鬼鬼，亦有助社工掌握長者情況，很有意義。」連續第二年參與計劃的鄭鑽婆婆直言，好期待每個月與中電義工的「約會」，做訓練之餘，更閒話家常。

中電企業發展總裁莊偉茵(中)與接受「中電耆智大使探訪計劃」服務的長者一起跳跳舞，樂也融融。(中電提供)

每月探訪20戶長者

中電與香港明愛今年全面推行「中電耆智大使探訪計劃」，中電義工每月上門探訪20戶懷疑有早期認知障礙症的長者，並以填字、計數等練習，和平板電腦及桌上遊戲，訓練長者的專注、空間思維、計算及記憶等能力。

負責計劃的明愛牛頭角長者中心主任黎有好指出，早期介入可減慢認知障礙症患者退化程度；超過一半參與計劃的長者經評估後發現，記憶、專注及語言流暢上，均有所提升，成效顯著。「社區對疑有此病早期徵狀的患者較少適切的支援；但要推行這個定期又長期的計劃，先要找到有心的義工。我很多謝中電義工隊，每月一次的定期探訪付出的不只是愛心，還要有承擔。」

中電義工隊今年成立25周年，義工人數已經超過1,600人，服務範圍也由以電能專業提供重鋪電線服務，擴展到電力安全及節能工作坊、愛心探訪、英文輔導班、派發熱餐、清潔沙灘等。