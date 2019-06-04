藏氣槍罪成　支持港獨青年不服定罪上訴　指原審裁判官不公

曾公開聲稱支持港獨的青年，前年年在立法會就修訂議事規則時，在立法會大樓外被發現藏有仿製槍械。他早前被裁定管有仿製火器罪成，被判18個月感化。他不服定罪提出上訴，案件今（4日）在高等法院開庭處理。上訴方直指原審裁判官自行就多個議題向上訴人作出盤問，對他造成不公；不過律政司一方反駁，原審裁判官只是給予他機會作澄清。法官聽罷雙方陳詞後押後裁決。

指原審裁判官「加入戰團」

上訴人劉康今由資深大狀李柱銘代表，上訴方指原審裁判官在審訊期間「加入戰團」，自行就多個議題對上訴人作出盤問，包括為何上訴人擔心被打卻久留金鐘、上訴人在應付危險時如果立即組裝好氣槍自衛等，對上訴人造成不公，正如「球證喺唔可以踢波」。

再者，上訴人在原審時以自衛作辯護理由，原審裁判官不能單單因為不信納他的說法而定罪，亦要看控方是否能在毫無合理疑點下證明控罪，但上訴方指控方未能在毫無合理疑點下證明上訴人管有氣槍是有非法目的。

上訴人劉康(圖)一方指原審裁判官「加入戰團」。(李慧娜攝)

律政司指原審裁判官只是讓上訴人澄清

不過律政司一方反駁原審裁判官在提出的問題，控方在盤問中已經提出過，強調原審裁判官只是認為上訴人的答案含糊，給他機會作澄清。

案情指，2017年 12 月 12 日晚上，正值立法會對修改《議事規則》進行辯論期間，被告在中環添美道與夏慤道交界，遭警方截查，警方當時在其袋內檢獲疑似氣槍。

案件編號：HCMA516/2018