旅遊印花機見證本港旅遊業賠償發展　將於7月1 日全面電子化

市民到旅行社購買旅遊服務，若包括交通、住宿或活動，三者中的任何兩項，往往會獲印花徵費以作保障，並在相關收據上蓋上「印花」以諮證明。然而，隨着本港旅行社將於7月1日起，全面使用電子印花系統，傳統印花機服務將會停止。 使用逾30載的印花機，從首代手動印壓油墨，至二、三代的電子機器打印，將正式「退役」，旅遊業議會總幹事陳張樂怡接受《香港01》專訪時，不禁慨嘆：「真係一個時代嘅終結。」為協助小型旅行社東主過渡至電子系統，旅議會已增聘人手，並會加強向市民宣傳保障個人權益的意識。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，本港旅行社將於7月1日起全面使用電子印花系統，提供電子繳費，亦有助保障旅客權益。（洪嘉徽攝）

港人喜歡外遊，但大家有否留意過，在持牌旅行社報團或購買機票加酒店旅遊套餐等，收據上蓋有徵費印花，雖然徵費只等如外遊費的0.15%，但足以用作保障消費者權益；而事實上，該印花多年來的款式及收費亦隨時代而改變。

現時有1,760間持牌旅行代理商，當中約1,100間業務上需要繳費印花費，其中7成、逾760間已開設電子系統賬戶，提供電子繳費。

印花機源於1988年成立的「香港旅遊業議會儲備基金」

加入旅議會逾廿年的陳張樂怡笑指，1988年投入使用的首代傳統印花機可謂旅遊業界的「老臣子」。當年《旅行代理商（修訂）條例》生效後，各公司須成為議會會員，才能申領旅行代理商牌照，而保障外遊旅客利益的「香港旅遊業議會儲備基金」亦隨之成立，旅行社必須繳付所收取外遊費的1%並存入基金，萬一若旅行社倒閉，受影響旅客便可獲得團費7成的賠償。

現時徵費印花的式樣，當中清楚列出印花日期、旅行代理商的名稱、牌照號碼及印花蓋印機編號等資料。(旅遊業賠償基金管理委員會網頁截圖)

1988年推出的首代傳統印花機。（洪嘉徽攝）

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然而，這個「印花」該以甚麼形式出現？陳張樂怡憶述，當年旅議會四處尋找，終物色到英國品牌「Pitney Bowes」的一款郵票機，可改良作印花機，成為1988年推出的首代傳統印花機。

隨後向各公司提供鐵片模板做印花樣本，包括機身編號、公司牌照號碼及旅議會資料。其時，旅行社職員需手動扭好金額數字，在放上的收據紙上用油墨左至右「燙印」徵費。

舊式印花機須燒焊 以確保印花費不會被亂用



陳太回憶道，每逢農曆新年、復活節及聖誕節前夕，不少旅行社職員便手持裝有紅白黑印花機的黑盒，猶如帶著數斤重的「夾萬」到議會「入數」，以應付旅遊旺季的蓋印徵費。

由於印花機的運作需要「入數」、「扣數」，議會職員會將鎖住銀碼區的鐵線剪開，完成各項手續後輸入相應金額，再燒焊確保印花費不被旅行社亂用，「當部機少過1,000蚊，就會自動鎖機。」

1997年推出的第二代傳統電子印花機。（洪嘉徽攝）

1997年推第二代電子印花機 徵費調低至0.3%

1992年9月，旅議會將印花徵費由外遊費的1%減到0.5%，特惠賠償則提高至8成。而當時議會向約800間旅行社，免費提供約500部印花機；至1997年5月被第二代電子印花機取代，及將印花徵費再降至0.3%，取消傳統貼紙印花徵費。陳太指，當時分別向大中型及小型旅行社，提供兩款型號機器，「每個徵費印花有保安編號，每次碌都有改變，係防偽措施。」

與過往旅行社要親自到議會增值，第二代機器可接駁固網線連接議會系統，直接繳付入戶口，「用咗幾多錢，剩底幾多，碌過幾多張單，我哋都可以查到。」她指，廠家在更換新機時，會同時回收舊機。

2007年推出的第三代傳統電子印花機。（洪嘉徽攝）

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1999年曾有旅行社擅自更改印花

由於1999年發生奧運星旅行社欺詐事件，旅行社擅自將「已繳徵費」金額一欄改為「000」元， 導致受騙旅客未能獲得基金賠償。故2007年議會引入第三代電子印花機，在印花徵費中增設「$」符號，以清楚顯示為徵費費，並設成無法設定「000」元；同時若旅行社，兩個月未有增值或更新資料將會鎖機，以杜絕旅行社出示無效印花。

而至2009年7月，因賠償基金的結餘額超過5億港元，印花徵費則第三度調低至0.15%，特惠賠償金額提高至9成。

電子印花設有印花徵費號碼、QR Code、網址、旅行社名稱、收據號碼等資料。（旅遊業議會圖片）

去年6月起推電子印花徵費系統

隨著科技發展，雖然市民可在網上購買套票，但仍要到旅行社店舖打印印花稅，過程繁複。旅議會遂於去年6月，推出電子印花徵費系統，新款印花增設QR code，方便市民網上查核真偽。

陳太坦言，部分小型旅行代理商屬個人經營，東主年紀大及電腦配置低，因此議會已增聘人手及開設逾三十堂培訓班，幫助業界過度使用電子系統。