【六四三十】維園「老兵」趙善榮30年來未缺席：6月4日一定趕返嚟

六四事件踏入三十周年，銅鑼灣維園下著微微細雨，令現場多添一份愁緒。在1989年，年僅25歲的趙善榮抱著一腔熱血，帶著睡袋等物資到北京支援內地學生，並於6月2日回港：「諗住大陸人多，大不了咪搵人抬走啲人，邊有諗過會咁大規模嘅真槍實彈......」 30年來，趙善榮都風雨不改來到維園參加燭光晚會，位置愈坐愈前：「以前好難坐前，呢幾年易咗。」但趙善榮話中帶著唏噓，現年55歲的他說，有朋友隨著年齡漸長，已缺席六四晚會，但他只希望朋友仍舊記得當晚發生的事，不要「指鹿為馬」。

趙善榮30年前親身帶物資到北京天安門，自此每一年都到維園，參與六四晚會。（余俊亮攝）

89年上京避過開槍 趙善榮：邊有諗過要真槍實彈

30年來，趙善榮都堅持到維園參加六四燭光晚會，從未缺席。他憶述，在1989年，當時只有25歲、從香港中文大學畢業不久他，毅然帶著物資到北京支援在當地的香港學生及內地學生：「樹立民主女神嗰陣，覺得咁大工程都整到，諗住（中共）會讓學生漸漸離去，自然清場。」趙於6月2日回港，豈料2日後，當權者會血腥鎮壓，當晚，他未曾入睡：「兩個武警抬一個，都抬得晒，邊有諗過要真槍實彈。」



堅持30年，談何容易！趙善榮身邊亦有朋友未能堅持下去：「有啲朋友在近年已經無再嚟，甚至改變咗睇法，覺得唔需要爭取！」趙善榮坦言，他尊重朋友決定，只望朋友不要「指鹿為馬」，「希望佢哋唔好當年支持，但而家就講，當時學生暴亂，所以軍人鎮壓，甚至有軍人受傷。」

他表示身邊沒有「指鹿為馬」的朋友，但思考片刻後表示：「曾經有啲咁嘅朋友已經10幾年無聯絡，佢由記者去到做議員，佢當年都係參與中大學生組織，仲曾經對北京鎮壓表示激憤，但近都見到立場已完全改變。」

趙善榮笑指，「近幾年要開始帶埋櫈仔」，55歲的他，未知能否目睹「平反六四」，但他每一年都會繼續到維園「毋忘六四」。（余俊亮攝）

趙善榮笑指，「近幾年要開始帶埋仔」，55歲的他，未知能否目睹「平反六四」，但他每一年都會繼續到維園「毋忘六四」。（余俊亮攝） 30年不變 趙善榮續撐年輕人 「過左10幾年後，集會人數已經越黎越少」，每年風雨不改在維園點起燭光的趙善榮，見證著維園人數減少，場地依舊、人面卻變，包括去年學生組織表明不會參加集會：「我尊重年輕人，但不論佢對中國態度係點，六四係違反人權的事，認同人權嘅朋友都應該關注同發聲。」 趙善榮縱然年過50，但他一直支持年輕一代繼續發聲，包括2014年的雨傘運動，即使未有走在最前線，但他一直有到現場支持學生：「香港學生又唔係為名、又唔係為利，如果要名要利佢哋大可以去大企業工作，佢哋係無私付出。」 5日之後，趙善榮會再踏足維園，出席6月9日的反《逃犯條例》修例遊行，他坦言必須踏出一步，向當權者說「不！」

有好多人問遊行有咩用，如果我連只係要幾個鐘去發聲都放棄，我覺得對唔住自己，對唔住下一代。 維園「老兵」趙善榮

「有好多人問遊行有咩用，如果我連只係要幾個鐘去發聲都放棄，我覺得對唔住自己，對唔住下一代。」孤身一人站在台前，但趙善榮從不孤單，全因朋友30年來一直伴著他，縱使不知自由是否會開花，「無論雨怎麼打」，都會來到維園，提醒世人緊記這天。

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