港燈尹志田鼓勵同事「萬」步低碳路　為保護環境跨出重要一步

今年「世界環境日」主題為「空氣污染」，向來每日盡量行樓梯返回辦公室的港燈董事總經理尹志田，亦身體力行，相約一眾在總部上班的管理層同事於「世界環境日」當天暫時棄用私家車，大清早由金鐘步行回半山堅尼地道的辦公室，以實際行動鼓勵各同事齊心「萬」步減碳上班路。 尹志田連續多年每天都在辦公室出入時，盡量使用樓梯，日行萬步，培養港燈同事的「行樓梯文化」，由今年起更逐步推展至戶外實踐。 汽車排放是香港路邊空氣污染的主要成因之一，隨著車輛數目持續增長，廢氣排放亦隨之上升，減碳減排已刻不容緩。

尹志田（左二）相約一眾在總部上班的管理層同事大清早步行回半山堅尼地道的辦公室，以行動鼓勵各同事齊心「萬」步減碳上班路。(港燈提供)

鼓勵同事6項行動推動環保 逾350同事參與

他強調，步行是一個可以隨時隨地做的帶氧活動，由金鐘港鐵站步行到半山堅尼地道44號港燈中心，只需大約1,300步。每日若能多走幾步，不但能強化腿部功能，使身心更健康，更可減少碳排放，何樂而不為！「如果每人每天步行8,000步，並減少駕車，一年就可以幫忙減少約 0.6 噸碳排放。」

港燈連續八年響應「世界環境日」，更將之推展為「綠色環境月」，鼓勵同事從「衣、食、住、行」四個日常生活範疇入手作出綠色承諾，培養環保習慣，積極保護及改善環境。

港燈今年鼓勵同事承諾在6月份期間實踐6項或以上的「衣、食、住、行」環保行動，包括不購買新衣服、在外用餐時自備餐具或器皿、使用能源效益較高的電器、在家或公司選擇使用樓梯上落，實行由日常生活開始全方位節能減碳減廢，為環保出力；至今已有超過350位同事登記參與。