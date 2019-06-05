翁靜晶嫁何東曾孫　婚禮前夕取首飾裝身　驚爆東亞保險箱失竊疑雲

翁靜晶早前公布已與拍拖五年的何東曾孫何彪註冊結婚，她將於本周六（８日）在香港聖約翰座堂舉行婚禮。但當她於婚禮前夕打宣從保險箱取出首飾，卻驚爆保險箱失竊疑雲。她在社交媒體表示，於東亞銀行大埔廣場分行租用保險箱，但到場時發現銀行已在2017年搬走，自己卻未獲通知。及後追查後發現，該分行早於兩年前搬離現址，惟未有向客人發出掛號通知，亦未有僱用律師或公證行在場監察搬運過程。 事後她在終在銀行新址找回自己的保險箱，但她向《香港01》指，盤點後亦驚悉原本爆滿的保險箱，現時僅餘八成滿，媽媽送贈首飾不翼而飛，初步估計「最少唔見咗兩件」，暫未知是銀行人為疏忽，抑或其他原因所致。她批評銀行失責，未有盡力保護客人財產，「依家真係擔驚受怕」，更直言會考慮作出法律追討。 《香港01》已向東亞銀行及金管局作出查詢，正等待回覆。

翁靜晶於個人FB自爆，疑似銀行保險箱失竊事件。(翁靜晶FB)

翁靜晶：將再翻箱倒櫃找「失蹤」首飾

翁靜晶接受《香港01》訪問時表示，由於自己的保險箱數年前已經爆滿，故一段時間未有開啟查看，但由於自己今個星期要舉行婚禮，遂打算取出首飾「裝身」，豈料前往銀行時，赫然發現銀行已消失。

經多番查問下，終趕抵分行新址，距料發生疑似箱內物品「失蹤」的事件。翁直言至今仍驚魂未定，又表示今晚將會詳細研究銀行免責條款，亦會於未來一兩天於家中及辦公室翻箱倒櫃，務求盡力搜尋其餘可能位置。

據翁靜晶憶述，銀行分行經理向她指，共有1千名客人於該行存放保險箱，銀行有用平郵方式寄信，通知客人搬舖事宜，倘信件無「打回頭」，即會視為同意移送保險箱的安排，否則才會以其他方式，包括打電話作出通知。

銀行搬保險箱僅平郵通知

然而，她認為做法不合理，因為保險箱年費涉及數千元，且箱內全都是貴重或有紀念價值東西，銀行有責任以掛號形式寄出通知信，確保客戶知悉事件，批評「銀行完全無衡量輕重」。她又質疑，部份客戶在不知情下，保險箱被擅自搬運，若箱內易碎物品出現破損，「咁銀行又可以點計呢？」

事實上，涉及銀行保險箱的事故，過去亦曾發生。在2004年，本港發生開埠以來首宗銀行丟失大批客戶保險箱事件，當時星展銀行美孚分行裝修期間，工人誤將83個客戶租用、放有財物的保險箱，連同其他分行收集的837個空置保險箱，當廢物運往廢料回收商壓毀，再運返內地當廢鐵出售，大批租戶痛失具紀念價值的物品，以至證件等，成為當時社會上極轟動的新聞。