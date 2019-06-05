【醫療失誤】男童右手掌指關節脫位　醫生錯於右手拇指做手術

將軍澳醫院公有一宗醫療失誤事件，一名7歲男童因意外導致右手拇指受傷，到將軍澳醫院急症室就診，經X光檢查結果顯示，男童右手掌指關節脫位，醫生為他進行閉合復位法治療但不成功。同日晚上，男童被送到兒童及青少年科病房跟進治理。骨科醫生再為男童進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術，惟醫生術後發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非掌指關節患處。

將軍澳醫院發生醫療失誤，男童因意外致右手掌指關節脫位，醫生錯誤在右手拇指間關節做手術。（資料圖片）

涉事男童因意外受傷，於5月31日晚上到將軍澳醫院急症室就診，經X光檢查結果顯示，男童右手掌指關節脫位，醫生為他進行閉合復位法治療，但治療不成功。男童同日晚上轉到兒童及青少年科病房跟進治理，骨科醫生經診視後，於6月1日上午為男童進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術。術後男童被送往復甦室，期間醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非掌指關節患處。醫生隨即向男童母親取得同意，即時再進行修正手術。

男童6月3日及4日的X光及電腦掃描檢查結果顯示，男童右手拇指掌指關節之治療效果未如理想，雖然患處對日後關節的活動能力沒有長遠影響，將軍澳醫院建議為男童再安排一次手術修正情況。

醫院表示，非常關注是次事件，已於今日與男童家屬會面詳細交代事件，並就治療患處位置出現誤差表達歉意，醫院已盡力為病人提供跟進治療的選擇。將軍澳醫院已向醫院管理局總辦事處通報個案，並將事件列為醫療風險警示事件。醫院會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，並將於八周內向醫院管理局呈交報告。