30歲男公事包飛出小強被同事排擠　「放棄人生」原來有洋蔥

工作時間佔據港人生活一大部分，有機構近日就最令人反感的「非常同事」作調查，結果發現有不雅衛生狀況的同事最不被接受。 機構曾接獲的一個「非常同事」個案，事主是一名約30歲、任職公營機構的男士。他稱被同事認為他衣著不整潔、身體有異味，而迴避與其接觸；更曾因有曱甴從其公事包內飛出，而被冠以「小強」的別名。輔導員其後發現，該名男士因受感情問題所困，導致情緒出現問題，建議僱主應主動關注及協助非一般員工。

調查：有衛生問題的同事最不受歡迎

基督教家庭服務中心旗下的盈力僱員服務顧問，於去年12月至今年1月就不受歡迎的「非常同事」作調查，共收集807名打工仔意見。

當中以有衛生問題的同事最不受歡迎；其次為「公司住家化」，如於辦公室剪指甲、唧暗瘡黑頭等，及脾氣暴躁的同事。機構亦稱，有受訪者稱有同事於會議室閉門吃榴槤，令味道散遍辦公室；亦有人曾於辦公室貼美白牙貼、公然剪腳甲，甚至有人於午膳期間觀看「我是歌手」，惟將音樂扭至最大聲，更同時又唱又跳。

有求助的中年男士，曾因公事包飛出小強而被同事排擠。（網上圖片）

與未分妻分手收場 中年男荒廢生活

不過同事有衛生問題，可能背後另有隱衷。年約30歲、任職公營機構文職人員的阿強，因與同事不和，找輔導服務求助。阿強向輔導員稱，因他的衣著不整潔、身體發出異味等衛生問題，令同事紛紛迴避與他接觸共處，而老闆甚至出言挑剔。有一次，在會議途中，阿強的公司包內突然有曱甴飛出，事後同事不但戲稱他為「小強」，更會出言侮辱，例如當阿強經過時會大叫：「曱甴呀」、「幾時搵滅蟲公司嚟殺小強呀?」等等，言談間令阿強承受極大壓力。

於輔導期間，輔導員發現阿強與拍拖八年的未婚妻分手後，情緒開始出現問題，甚至荒廢生活，不願意梳洗、洗衣服。其後經輔導員協助重建規律生活後，漸漸令他的衛生及人際關係重回正軌。

盈力僱員服務顧問高級經理吳慧琪建議，公司可引入專業的僱員輔導服務作為關愛措施。 （基督教家庭服務中心提供圖片）

失常上司亂扔雜物 下屬感委屈無助

另外，該機構亦接獲任職金融業、約40歲的中層管理人員阿May求助，稱受脾氣暴躁的上司無理對待。阿May曾經被上司拍枱、扔文件，甚至扔釘書機、以粗言穢語辱罵等，而最令她費解的是上司於責罵後竟然會向她稱：「舒服哂！唔該你！」阿May決定就事件向管理層投訴，但竟獲回覆稱對方已向她「講唔該」，故無投訴的必要。阿May坦言感到委屈及無助，不但難以投入工作，更會逃避上班。

跟「力量型」上司溝通時，下屬往往會有如履薄冰、很大壓力的感覺。圖為示意圖。（資料圖片）

輔導機構：非常員工或受個人問題困擾

基督教家庭服務中旗下的盈力僱員服務顧問稱，部分情緒出現問題的員工，背後或受工作壓力、個人問題所困，管理層應該更主動了解員工的問題。而且，這類員工的狀態，或會對身邊的同事帶來影響，故機構建議僱主應轉介受排擠的員工接受輔導、設立反映意見的渠道，甚至舉辦與情緒、言語暴力有關的工作坊，協助員工處理個人情緒問題。