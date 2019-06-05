【非洲豬瘟】上水屠房明起日日清　批發價料升一半　市民勢捱貴豬

上水屠房因有豬隻感染非洲豬瘟而關閉六日後，將於明日（6日）恢復運作，食衞局公布會實施「日日清」，即所有運到上水屠房的活豬會在24小時內屠宰，降低豬隻染病風險。本地豬農指屠房重開後，可以供應1,000隻本地豬，較今日增加一倍。 業界對明日有內地活豬重新來港不樂觀，又指因應內地對豬肉需求增加，加上實施「日日清」，相信活豬批發價會維持在2,000元一擔水平，較疫症前只約1,300元一擔貴5成，市民將長時間捱貴豬。有買手也料「日日清」會令內地豬價「日日升」。

上水屠房明日（6日）恢復運作，屠房同時實施「日日清」。（資料圖片）

香港生豬肉食業職工會會長陳展明稱，據他所知，明日會有內地豬隻到港，即端午節當日（7日）便會有新鮮豬肉出售。至於「日日清」措施，陳展明希望能有效杜絕本港再出現非洲豬瘟個案，「以工人角度，希望日日有工開、有豬劏。」

但香港農業專區發展協會主席鄭嘉成對是否有內地豬到港則表示不樂觀，他擔心內地海關會扣起作檢查，導致端午節未必有內地豬供應。對指「日日清」會增加成本，加上內地對活豬的需求大，未來長時間豬價必然會升，「（拍賣價）好大機會企硬2,000蚊一擔，唔會回落。」

上水屠房驗出有豬隻感染非洲豬瘟後，新鮮豬肉售價持續高企。（資料圖片）

僅荃灣屠房運作 出現「天價豬肉」

翻查5月的豬價，活豬平均拍賣價最低只需1,223元一擔，大部份日子維持在1,200至1,400之間。當局5月10日晚公布本港首宗非洲豬瘟個案後，上水及荃灣屠房關閉，至19日才再有新鮮豬肉供應，豬價飆升至2,653元一擔。

今次荃灣屠房仍有運作，但每日只有正常數量的十分一、400至500頭活豬供應市場，以致拍賣價曾升至約3,000元一擔，零售層面出現「天價豬肉」，售價較供應正常時貴一倍，每斤瘦肉升至120元。

內地活豬可否明日即恢復來港，仍是未知之數。（資料圖片）

香港豬肉總商會理事長許偉堅表示，內地活豬是否可以明天輸入香港，暫時未能確定。他表示，已向政府提出把上水屠房三層地方，每日逐層騰空大約5個小時以作消毒清潔，待宰的豬隻便可分批到清潔好的地方進行屠宰。