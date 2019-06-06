【逃犯條例】法律界今黑衣遊行　郭榮鏗：有責任向全世界表明反對

法律界今日發起第五次靜默黑衣遊行反對《逃犯條例》修訂。法律界立法會議員郭榮鏗接受港台節目《千禧年代》表示，今次修例是自回歸以來最嚴重打擊本港法治及人權，他認為法律界有責任站出來，向全世界表明反對條例立場。接受商台節目訪問的立法會議員謝偉俊則表示，自己過往曾參與首次的黑衣遊行，「真係第一次，嗰次認為真係好重要，哈哈哈，《狼來了》嘅故事我哋真係要小心。」

法律界立法會議員郭榮鏗接受港台節目《千禧年代》表示，今次修例是自回歸以來最嚴重打擊本港法治及人權。（資料圖片）

謝偉俊：律師會意見書溫和

香港律師會昨日就條例修訂首次發表意見書，認為政府不應該倉卒修例，應作廣泛諮詢，同時建議增加法庭權力審批，引入初級偵訊。郭榮鏗認為，律師會的意見反映在《逃犯條例》新修訂中，法庭把關角色不足夠，反駁空間好少，問題核心是移交地點會否確保被告有公平審訊。

至於增加特首發出證明書的透明度的建議，郭認為原意好，但屬「少修少補」，縱然知道特首移交逃犯的決定原因，但被告需要提出司法覆核，個案成功機會低，「難度係高，要證明政府錯得緊要係好難。」

另一名立法會議員謝偉俊在同一節目上則形容，律師會的意見書溫和、「無咩大新意，諮詢唔夠已經知」，雖然修例的諮詢期已過，但相信政府會研究考慮。謝港府不將人權保障寫入草案，謝認為，明白有人對部份司法管轄區不信任，可以理解，但國與國之間合作要講求尊重，他認為，在時間限制下，政府「唔加繁文縟節」，已用平衡的方式去處理。

他續指，永遠都要平衡理想做法、專業角度、法律與政治現實的平衡，「好多都想理想，但實際如何操作? 」