【同志權益】同性伴侶入稟爭公屋權利9月開審　多宗平權官司續來

高級入境事務主任梁鎮罡2014年與同性伴侶在海外結婚，惟公務員事務局拒讓其夫享享有公務員配偶福利，稅局亦拒兩人合併報稅，案件最終上訴至終審法院，裁定梁勝訴。過去一年，一共有五宗司法覆核申請涉及爭取同性伴侶權益及合法婚姻，首宗挑戰同性民事結合案上月底開審，現正等候判決；另一宗男同志挑戰房署「家庭名義」申請公屋案，則將於9月底開審。

有男同志去年11月入稟高等法院提出司法覆核，挑戰房屋政策中的「家庭名義」。（資料圖片 / 余俊亮攝）

1. 男同志挑戰公屋「家庭名義」定義



本港男同志在加拿大與同性伴侶註冊結婚，返港後以「家庭名義」向房屋署申請公屋，惟房署指兩人非政策所指的「夫婦」，拒絕受理申請。男同志不服房署決定，去年11月入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭頒令房署撤銷有關決定。房署曾要求終止聆訊，但被高院拒絕。案件將會在9月26日在高院開審，料聆訊需時兩日。

首宗挑戰同性民事結合案上月底開審，現時正等候判決。（資料圖片）

2.港人女同志爭取民事結合



港人女同志MK去年6月入稟提出司法覆核，指欲與其同性伴侶循民事締結合法配偶關係，但是本港現時無類似機制，要求法院頒令讓她與女伴在港民事結合，成為首宗挑選本港婚姻制度的民事案件。到本年4月，天主教教區、明光社等七個團體及一名跨性別人士，向高院申請成為案件介入訴訟人，但最終遭否決。案件上月28日開審，正等候判決。

過往一年內，有五宗司法覆核申請涉及爭取同志伴侶權益。（資料圖片）

3.男同志大學生挑戰婚姻法例



男同志大學生TK與同性伴侶計劃畢業後結婚，去年11月入稟高院，要求法庭闡釋《婚姻條例》及《婚姻訴訟條例》，宣告法例容許同性合法結婚。案件已批出覆核許可。

男同志STK申請司法覆核，要求法庭承認海外締結的同性婚姻在本港的合法地位。（資料圖片）

4.男同志STK爭取承認同性海外婚姻



男同志STK與同性伴侶2013年在美國紐約結婚，去年11月入稟高院，要求法庭承認海外締結的同性婚姻在本港的合法地位。案件已批出覆核許可，但由於與MK、及TK的案件申索相近，法庭先處理MK的民事結合案，另兩宗暫擱置。

性小眾牧師申請司法覆核，爭取確立同性婚禮儀式無違法。（資料圖片）

5.性小眾牧師爭取確立同性婚禮儀式無違法



一名菲律賓性小眾基督教會香港分堂牧師，曾在港替同性戀教友主持婚禮宗教儀式，但前年8月被指違反《婚姻條例》第33條，即未經授權主持婚禮，一度遭入境處拘捕和調查，最後獲無條件釋放。



牧師事後曾去信律政司，要求確認其主持的婚禮儀式並無違法，並要求作出指引，惟律政司一直未有回應要求。牧師上月初入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定有關的儀式不違法。