【逃犯條例】警方：嚴重騷亂才出動水炮車　籲市民和平參與

港府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，民陣將於周日（9日）再發起反修例遊行。警方今日（6日）公布當日安排，因應下午2時半在維園有集會，3時正開始遊行，警方於銅鑼灣、金鐘一帶會有封路措施。 對於近日網上流傳有激進派組織策劃在遊行當日發動佔領，警方指，有留意到有關資訊，強調絕不姑息違法行為，呼籲市民勿參與其中，警方會果斷執法。 至於會否出動水炮車，警方指，如當日遊行是和平理性，「睇唔到有需要。」

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、港島總區交通部警司（執行及管制）李文耀。（鄭秋玲攝）

針對港府提出《逃犯條例》修訂草案，6月9日下午2時半在維園會有集會，3時正開始遊行，以添美道西行人路為終點，以及在立法會道西、東面行人路會舉行集會，料活動至晚上11時59分。

按團體預算參與人數而以維園草坪為起步點

另外警方又指，大會起初預計有5,000人參與，近日將預算為20萬人，因應數字變動及過往經驗，於是建議以維園草坪為起步點。警方指，維園草坪達約1.4萬平方米，視乎人數密度，未能提供具體可容納人數，但呼籲參與市民勿互相擠迫。

民陣於4月第一次發起撤回修訂《逃犯條例》遊行，大會宣布有13萬人參與遊行，警方指高峰時有2.28萬人參與。隨社會氣氛升溫，民陣預計有30萬人出席今次遊行，當日會以和平方式，不會將遊行「升級」。

據了解，警方將會以七一遊行的規模應對，部署約1500至1600名警力應付突發事件，但預料不會出動新購置的「水炮車」管理人流，因為警方目前仍就「水炮車」的使用進行訓練，及草擬操作指引，於正式服役前，將會讓立法會議員、監警會及傳媒了解水炮車的使用守則，料下半年才落實使用。