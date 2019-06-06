【HPV疫苗】水貨針中介內幕揭秘 環亞代理4層抽佣 介紹1人賺過千

捲入子宮頸癌九價水貨疫苗風波的環亞體檢集團昨天宣布清盤結業，大批內地苦主昨到診所外控訴該公司及中介欺騙自己。《香港01》接觸到一名疫苗中介，揭露疫苗中介「層壓式」推銷生態，一個「大判」旗下可以「分判」多個中介，一層接一層。據知情中介透露，內地客所付的疫苗費用中，最少包含「四層」的中介費，而「最底層」的中介每介紹一人打針，可收取數百至過千元不等。 記者獲得一份「二判」中介的內部文件，發現在同一名二判下，仍未獲得環亞退款的人可能逾2,000人，涉及金額或多達1,300多萬元。中介稱會要求環亞全數賠償，否則不排除組織苦主到港示威，甚至到警察總部鬧事！

環亞6月5日宣布清盤。（資料圖片 / 鄧穎韜攝）

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針卡註明「大判」代號

自稱是代理的李小姐形容自己是中介的「最底層」，以她所知「中介鏈」最少有四層，最高層是一名自稱林小姐的女士，她從未見過。

《香港01》昨天訪問的一名苦主何小姐亦稱，環亞發放的針卡上，都會註明中介人是誰，如她的針卡上就註明是「林小姐」，相信與李小姐所提及的「大判」是同一人。李小姐續指，「二判」是一男一女，「三判」是一名女士，她自己就屬最後一層。她形容中介「一層接一層」，但中介間只在微信溝通，連對方的姓氏亦不知道，惟以她所知，「三判」一家四口都從事中介，而她本人現時在廣東省經營小生意，可接觸到不少內地人，因此兼職做中介，介紹他們來港打針。

李小姐稱，「大判」及「二判」都認識環亞的董事，環亞會向大判開出一個價位，惟她不知道是多少，而二判就會開價5,700元，三判開價6,300元，她自己就會向客人開價7,300元，換言之，每介紹一名客人到環亞打針，她可賺取1,000元，而三判就賺到600元。不過，她補充，與她同層的中介，有人會開價6,800元，有人就出價7800元，因人而異，即中介可賺數百至過千元不等。

6月5日環亞清盤當日，受訪的苦主何小姐透露，環亞發放的針卡上，都會註明中介人是誰，如她的針卡上就註明是「林小姐」。（資料圖片 / 鄭翠碧攝）

2000客受影響 涉款逾1300萬元

她透露，在「二判」旗下的中介共有約40人，有港人也有內地人，因應環亞近日的風波在微信建立了一個群組，正商討如何向環亞追討退款，李小姐稱，雖然她們與客人及環亞之間並無簽訂合約或協議，她們亦無為客人墊支費用，也無被環亞拖欠款項，但現時仍會為客人追討環亞，是因要對客人負責任。她們初步統計，涉及的客人或超過2,000人，涉及金額高達1,300多萬元，客人遍及全國，北京、上海、福建等地都有。

李小姐斥，環亞存心詐騙中介與顧客。她指，上月發生疑似水貨針事件時，「三判」曾向她同層的中介說，可以選擇退回餘下兩針的費用，約3,800元，惟未能安排補打疫苗，或者等政府發表檢驗報告，以確定疫苗質量。她稱有客人不求退款，只求可以接種疫苗，故沒有接受退款的建議。

李小姐續指，在五月中旬，環亞向她們稱，可以安排客人轉至另一間醫療中心接種餘下的疫苗，惟一星期後又反口，「他說有環亞客人去那裏鬧事，對方因此拒絕環亞客人預約！」及後，環亞又稱，已安排了足夠的針藥，客人可以在7月接種疫苗，著她們在6月底預約，詎料昨天突然結業，她狠批「根本上就係騙局！」

李小姐今天與7、8名中介一同到環亞門外了解情況，並報警求助，惟指警方並無提供協助。 （受訪者提供）

環亞多次臨時改變打針地點

她並指，回想起來環亞的安排亦有怪異之處。她指自己本為客人預約在另一間診所打針，其後發現環亞收費便宜，今年3、4月起才為9名客人預約到環亞打針，但接連有客人反映環亞護士臨時要求她們轉到觀塘分店接種，令她們感到煩厭，才沒有為更多客人預約環亞，「但環亞又唔知點解打極都有針㗎喎！」

李小姐今天與七、八名中介一同到環亞門外了解情況，並報警求助，惟指警方並無提供協助，而她們向衞生署、消委會、廉署求助時，各部門都指由於她們並非接種疫苗的事主，未能為她們立案，令她們大感無助。

她稱，中介現時要求環亞公開交代事件，包括曾為客人注射的疫苗成分，以及退回三針的費用、賠償她們的精神損失，亦希望可以安排客人轉至其他診所補打疫苗。她指，中介會尋找議員協助，亦會嘗試控告公司董事，更揚言如環亞不作交代及賠償，將召集數百名客人到港遊行示威，「去警察總部鬧事！」若最後未能爭取退款，她稱會把自己的佣金退回客人，而「三判」亦承諾願意退回其佣金。

記者同時獲得一份文件，當中包括由去年12月至今年5月，曾透過「二判」在環亞預約接種HPV疫苗的客人資料，人數總共超過2000人。（香港01圖片）

記者同時獲得一份中介文件，當中包括由去年12月至今年5月，曾透過「二判」在環亞預約接種HPV疫苗的客人資料，人數總共超過2000人，而中介所收取的佣金疑多達75萬多元，惟未扣除代付的疫苗費用，一項「3月佣金餘額」就指佣金達45萬多元。

李小姐今天與七八名中介一同到環亞門外了解情況，其後到消委會求助。 （受訪者提供）

中介只做推銷，出事時好難追究！ 民主黨消費者權益政策副發言人袁海文

袁海文斥政府縱容 求診者缺乏保障

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文認為，以中介模式進行的醫療生意，對病人、消費者而言都缺乏保障，因中介在法律上並無責任，亦不受規管，「中介只做推銷，出事時好難追究！」他並指，中介非專業人士，在推銷時或會誇大效果，卻不用承擔後果，形容現時情況十分不理想，「醫委會、衞生署縱容，唔做打擊、調查，好有問題！」