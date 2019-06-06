瑪嘉烈醫院更新電腦病歷顯示甩碌　肺癌病人被誤診要化療

醫院管理局今日（6日）公布接獲瑪嘉烈醫院報告，稱醫院內的病理科化驗室資訊系統於顯示分子基因測試報告時，未能完整顯示部分內容。 事件導致一名瑪嘉烈醫院腫瘤科病人的治療計劃需要更新，受影響的病人早前已獲安排接受化療治療，惟更新計劃後認為病人較適合接受標靶藥物治療。據了解，該病人患肺癌，醫生選擇「預覽」病歷時，由於只顯示局部資料，因而不知病人原來是EGFR基因突變類別，所以決定化療治療，病人因而延遲兩周才接受針對EGFR基因突變的標靶藥物治療。

瑪嘉烈醫院病理科化驗室資訊系統早前出現問題。（資料圖片）

部分設定出現技術問題

醫管局公布接獲瑪嘉烈醫院報告，該院病理科化驗室資訊系統在顯示分子基因測試報告時，未能完整顯示部分內容，有可能令醫療人員在檢視報告時，未能閱讀報告的所有資料。

局方指出，經資訊科技及醫療信息部進行初步調查後，發現該系統早前安裝用作顯示分子基因測試報告的程式時，部分設定出現技術問題，引致未能完全顯示報告的內容。不過，若透過系統以便攜式文件格式開啟報告及列印報告，則不受影響；該部門已檢查其他醫院同類的系統，未有發現相同問題。

重新審視三醫院共217份報告

瑪嘉烈醫院其後已檢視由該實驗室提供分子基因測試服務的3間醫院，包括瑪嘉烈醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院內，合共217份報告，當中1名瑪嘉烈醫院腫瘤科病人的治療計劃需要更新。

該名病人早前獲安排接受化療治療，惟於主診醫生再次檢視病人的完整分子基因測試報告後，認為病人較適合接受口服標靶藥物治療。瑪嘉烈醫院稱已聯絡有關病人解釋事件，並安排病人更新治療計劃，估計治療效果不會受事件影響。醫管局就事件對有關病人造成的影響致歉，稱會繼續跟進病人的情況及提供所需協助。