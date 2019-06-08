港鐵葵芳站乘客疑衝門爆頭　港版伽利略盧覺強：撞擊力高達120磅

一名乘客今日（8日）中午約12時，於港鐵葵芳站2號月台，疑因趕上車衝門不慎跌倒，頭部撞向月台自動閘門致爆玻璃。涉事乘客頭部受傷流血，救護員其後趕至現場為該名乘客的頭部包紮，並將他送院治理。 有「港版神探伽利略」之稱的工程師盧覺強表示，一般人的頭骨重量約有10公斤，而涉事的玻璃門屬強化玻璃，經計算所得估計事發時，乘客頭部直撼向玻璃的撞擊力高達88至120磅，相當於時速10公里才會導致玻璃碎裂。

港鐵表示，今日中午約12時，一名男乘客進入車廂時跌倒，並撞落至月台自動閘門的玻璃上，涉事玻璃碎裂。（讀者提供）

被稱為「港版神探伽利略」的前理工大學機械工程學系工程師盧覺強看過相關照片後，形容該名乘客趕上車衝閘門的距離較短「係剎那間的距離」，故根據一般人的頭骨重量約10公斤，計算得出事發時，估計乘客衝向閘門的撞擊力達88至120磅。

盧覺強解釋，涉事的閘門玻璃屬強化玻璃，一般最少撞擊力須達100磅或以上，才能令玻璃碎裂；且涉事玻璃應「拗凹」（Bending Deflection）達0.15至0.22毫米，故認為該名乘客當時衝向閘門的時速達10公里。盧在說明期間一度稱「乜咁唔小心，上唔到車咪等下一架囉」。

涉事乘客頭部受傷流血，救護員其後趕至現場為其包紮。（讀者提供）

腦內科教授：傷勢如被「爆樽」一樣

對於涉事乘客的傷勢，香港大學醫學院腦內科教授張德輝表示，要視乎患者的衝力及玻璃的損壞才能估計。他表示，若屬強化玻璃碎裂，相信玻璃碎相對較少，要觀察事主當時意識是否清醒，身體是否有其他部位卸力，但傷勢就如被「爆樽」一樣，除表面破損外，需要檢查是否有頭骨碎裂、腦內是否有震盪或瘀血。

張德輝又稱，患者需要照X光，確保腦內是否有玻璃碎，如有，便需要清走玻璃碎、洗傷口及為傷口縫針，張德輝相信，患者或需要接受電腦掃瞄，確保腦內沒有腫脹及血塊，或需留院一至兩天。

（香港01製圖）

大律師：若失足所致令閘門損壞不會被控告

根據《香港鐵路附例》第五條，若損壞鐵路處所、機械裝備以及設備最高處罰為罰款$5,000及監禁6個月。大律師陸偉雄稱，若乘客蓄意衝門導致港鐵有設備損壞，除有機會因為港鐵附例被控告外，更有機會被告刑事毀壞，「如果市民係妄顧後果而不慎毀壞幕門，有機會被告刑事毀壞」，但若市民辯解及閉路電視顯示，他是失足所致令閘門損壞，將不會被控告。若乘客被控刑事毀壞，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年。