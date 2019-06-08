【有片】煮一個杯麵時間　解讀《逃犯條例》修訂

《逃犯條例》修訂引來滿城風雨，特首林鄭月娥和保安局局長李家超，經常在立法會上指社會對修訂《逃犯條例》存在誤解。即點擊影片，以煮一個杯麵時間，看看《逃犯條例》的內容到底是甚麼。

目前香港只與20個地區簽訂，長期移交協議，其他地區提出移交疑犯請求須逐個個案經立法會審批。但由於回歸時法例「本地化」期間，沿用回歸前既安排，所以現行條例一律不會處理內地、台灣同澳門的請求 。於是港府提出修例，如果成功通過，全球所有司法管轄區都可以向香港提出移交。

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屆時將會由特首把關，疑犯必須涉嫌在移交地干犯指定37項，而最高刑期是7年或以上的刑事罪行。特首會授權法院判斷，個案是否夠表面證據，之後會發出拘捕令，特首再考慮疑犯移交後的權利，最後發出移交令。

政府會與移交地協議保障疑犯人權，不可用其他罪名懲處疑犯，即不能用「販毒」控罪提出移交，但最後因為「尋釁滋事」被懲處，而移交地也不可將疑犯再移送其他國家。

修例定明不會移交涉及政治案件的疑犯，亦必須由中央機關提出請求，行政與司法會分開。不過外界憂慮內地會以其他罪名要求移交政治犯。

立法會12日會就修例恢復二讀辯論，一度盛傳本月27日會表決，到底政府在這場表決將是輕鬆通過，還是進退兩難？有政界中人指，民情可能是一個重要指標。