職專前景堪比大學畢業生更優厚　張建宗：大學非成功唯一指標

DSE下月放榜，政務司司長張建宗今(9日)於網誌表示，大學不是唯一升學途徑，更不是成功的唯一指標，政府透過職專教育包括學士學位、副學位、文憑等，為抱有不同理想和能力的青年人，提供多元升學階梯。 他強調，職專教育成功例子比比皆是，「邊學邊做」讓同學累積相關工作經驗，晉升前景和薪酬待遇，甚至可比大學畢業生更優厚。他建議青年人利用放榜前這段時間，重新檢視自己的升學或就業計劃，早作準備，依從個人興趣和能力選擇出路。

政務司司長張建宗(資料圖片)

張建宗表示，近年愈來愈多本港企業攜手協作，秉持社會企業責任精神，通過與教育及培訓機構合作，為特定行業或專業開發課程，積極促進職專教育，當中包括香港國際航空學院開辦的「航空營運文憑」，為有志投身航空業的青年「賺住學 學住做」，獲取認可學歷和專業技術，成就「航空夢」；港鐵學院開辦的「鐵路工程高等文憑」、「運輸營運及管理高等文憑」、「運輸學文憑」等3個課程，亦培養不少鐵路與運輸人才。中電學院、香港建造學院、生產力學院和中華煤氣工程學院4間與建造工程相關的企業學院，亦持續開辦不同程度的多元課程，積極加強建造業人才培訓。

「工字實有出頭天」

他強調，政府致力為中學畢業生提供靈活、多元及多階進出的升學途徑，發揮潛能，盡展所長。他又特別提到，大部分學生和家長以大學學位課程為首選，往往忽略職專教育提供有前景就業機會的重要性。他認為，此舉很大程度上是出於不了解，或錯誤觀感所致，他相信大眾理解後，就會明白「工字實有出頭天」。

他舉例指，同學完成基本培訓課程後考獲技工資格，只要達到入學要求便可繼續修讀高級文憑或專業文憑，及後也可升讀以專業或職業為本的學士學位課程，獲取例如工程師等相關專業資格。