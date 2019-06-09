勞工處本月將辦兩場「電子教．學支援計劃」中央招聘日

勞工處「展翅青見計劃」將於本月12日以及26日，舉行兩場「電子教．學支援計劃」中央招聘日，冀為為有意投身資訊科技、教育及多媒體創意等行業的青年人提供職前及在職培訓，以及協助他們從校園向職場進發。

勞工處「展翅青見計劃」將舉辦一個名為「電子教．學支援計劃」的培訓暨就業項目，並將舉行兩場中央招聘日，詳情如下：

日期：6月12日（星期三）及6月26日（星期三） 時間：上午10時至下午1時及下午2時至5時 地點：九龍油麻地窩打老道23號青年會專業書院地下禮堂 （入口位於碧街，近油麻地港鐵站A2出口）

計劃專題網頁：www.yes.labour.gov.hk/Employers/EmpJOBelss/Index

或致電熱線：2382 1310

計劃去年吸引100多間學校支持

為配合中小學和幼稚園推行電子學習，「展翅青見計劃」於2015年整合多個校園系列培訓計劃，並推出「電子教．學支援計劃」，為有意投身資訊科技、教育及多媒體創意等行業的青年人提供職前及在職培訓，以及協助他們從校園向職場進發。

計劃於去年獲100多間學校支持，60名青年人接受職前培訓並成功入職，並於2018年9月起接受為期12個月的有薪在職培訓。