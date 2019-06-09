【逃犯條例】林鄭月娥出席三活動 　笑著離開無回應遊行看法　

修訂《逃犯條例》爭議全城關注，民陣今日（9日）發起反修例遊行，大批市民從海陸兩路加入遊行隊伍，直至下午近5時，接近天后港鐵站的龍尾仍未起行，相信事件引起不少市民關注。 不過，特首林鄭月娥今日出席三場公開活動，行程密麻麻，下午出席最後一場活動後，對於記者問及有關修例引來大批市民關注時，她邊行邊只顧著跟嘉賓交談，笑著離開不作回覆。

首特林鄭月娥出席海洋公園活動時表現雀躍，不時跟旁邊嘉賓交談。（梁煥敏攝）

民陣預料有高達30萬人參加今日遊行，惟早於遊行開始前兩小時，靠近維園的銅鑼灣及天后港鐵站出口已有大批市民輪候出發遊行。至遊行開始時，港島區多個港鐵站均需要實施人流措施，部份出席遊行的市民要延伸到北角站始起行，不少人更認為遊行人數媲美03年七一遊行。

不少市民關心到特首林鄭月娥將會如何回應民意，事實上，林鄭月娥公務繁忙，由早上到傍晚出席三場公開活動，包括早上到西貢橋島出席「重建橋咀碼頭」啟用典禮，中午到科學園出席港科院活動，傍晚就到海洋公園，出席新家園主辦的「四海一家」授旗禮，行程可謂相當豐富，但對現場記者的提問，通通未有作答。

林鄭月娥早上出席西貢區社區重點項目「重建橋咀碼頭」啟用典禮時，專業動力的西貢區議員方國珊向她遞交請願信，表示反對倉卒修例。

對於記者問及有關修例引來大批市民關注有否回應時，她只顧著跟嘉賓交談，並速速登車離開。（梁煥敏攝）

至下午4時，林鄭月娥於海洋公園出席「四海一家」授旗禮，現場所見她不時與旁邊的嘉賓交談，面帶笑容，又主動跟身邊嘉賓握手。

不過，當舉行開幕儀式時，她顯然比較心急，主持人未指示禮成時，她已速速返回到座位。半小時後，林鄭月娥跟一眾嘉賓離開會場，記者問及對遊行看法、會否撤回逃犯條例、及會否要為此「下台」等問題時，她只是面帶笑容，與嘉賓交談期間，速速登上座駕離開，全日都無回應任何提問。

▼▼2019年6月9日反逃犯條例遊行 下午5點更新高空圖▼▼