【逃犯條例】印度裔法律系學生：少數族裔都關心香港

祖籍印度、土生土長的Parmeet Kaur，隨隊伍用流利廣東話高呼「林鄭下台」，Permeet說其家族幾代人都是香港土生土長，今日與數位少數族裔朋友參與遊行，證明他們亦非常關心香港。

Permeet現時亦是香港大學法律系的學生，今日並非她首次遊行，以往的反釋法都有其身影，上周亦有參加法律界的反修例遊行。Permeet用廣東話逐點反駁政府方案，認為香港與內地鄰近，的確需要一條條例處理逃犯問題，但政府提出的修訂無法保障人權，繞過立法會的把關，不相信特區政府有能力拒絕中央的移交請求。

祖籍印度、土生土長的Parmeet Kaur(右）。（鄭秋玲攝）

自發將資料翻譯成英文 讓同鄉了解修例

為了讓更多少數族裔了解今次修例，Permeet與朋友自發將政黨的反對理據，翻譯成英文，透過社交媒體平台發放出去，她坦言，雖然今日只有8名朋友與她同行，但相信她們整理的有關資訊，已讓更多人了解香港正在發生的事。

另外，有殘障人士組團，在義工陪同下乘輪椅參與遊行，蔡先生表示，他們一行人由維園出發，等候期間又累又熱，平日都不會坐輪椅行那麼長的路，但為「反惡法」都要出來，有陪同義工指今次參與遊行是由數個機構合辦，一路上都獲遊行人士讓路合作。