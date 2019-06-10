【逃犯條例】 葉劉淑儀認政府修例倉促　倡日後定期向立法會匯報

港府急就章修訂《逃犯條例》，觸發大批港人上街遊行，民陣宣佈有103萬人參與，警方則稱最高峰有24萬人。前保安局局長兼行會非官守成員葉劉淑儀今（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問，承認遊行人數眾多，反映本港有深層次民怨，亦可見不少港人對內地法制不信任，惟「送中」等遊行口號「嚇人」是誇張陳述。她強調事實勝於雄辯，倘通過條例後，便可足證有關說法。 她承認今次修例是「推得急咗啲」，但處理陳同佳案及堵塞法例漏洞大前提下，實無需要撤回條例，相信特首會再作細節檢討，又要求港府修例後，政府需向立法會定期匯報。

民陣宣佈，反修訂《逃犯條例》遊行有103萬人出席，警方則指高峰期有24萬人。(資料圖片/梁鵬威攝)

葉劉淑儀表示，昨日於電視上見到相關遊行情況，指人數多寡毋容置疑，「係24萬，抑或103萬人，唔駛爭論，一定係多人。」她承認，遊行顯示本港有深層次民怨，亦可見不少港人對內地法制不信任，擔心會影響香港法制。她認為港人有表達意見自由，惟不少遊行口號例如「送中」等均是嚇人，且不少遊行人士所關注的與事實並不相符。她又以印度引渡文子星回國事件為例，案件現時仍然續審，「證明唔能夠隨便『送中』」，咁講真係嚇親人」，呼籲港人應對本港法庭有信心。

03年71遊行、時任保安局局長的葉太又指，對比當時情況而言，兩次遊行並無分別，惟是次變得激進化及國際化。她又對昨晚凌晨立法會外衝突事件予強烈譴責，形容是「年輕暴徒衝擊立法會」，表明非常遺憾，又表明不滿德國介入。

昨午氣溫炎熱，但無阻港人遊行表達訴求。(資料圖片)

葉劉淑儀又稱，政府已經將修例移交罪行的刑期門檻增至7年，又將適用範圍收窄至只針對嚴重罪行，她認為港府現無客觀理據撤回條例，「（調整）細節下一階段可以做，可以在立會討論」。她又認為政府需多向公眾解釋，「解釋工作唔夠對手，口號唔及『送中』」，建議修例後當局定期向立法會匯報執行情況，「到時市民就會見到無事發生，因為逃犯都不會再來香港。」

被問到今次會否重演03年71遊行後，建制派區選落敗格局？她則指不想預測，又指市民於地區上最關心運輸、野豬、野鴿等問題，有別於政治化的立法會。主持人又追問，今次何以值得硬闖？她續稱，港府是次需作痛苦抉擇，但因觀感不同，需令本港成逃犯天堂，確實不智。主持人續反問，以逃犯天堂形容本港，何嘗不是誤導？她相信有逃犯於本港生活不錯，「香港真係幾好住。」

6月10日遊行結束後，有示威者留守，凌晨12時於立法會外爆發衝突，以鐵馬試圖突破警方防線。(資料圖片)