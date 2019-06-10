西九商業項目ACE料2025年落成　周三起收意向書　冀紓緩財赤問題

西九文化區管理局早前指出，料2019/20至2021/22年度赤字達31.4億元，又稱2018/19年度營運赤字達2,700萬元。 管理局指出，西九文化區ACE發展組合包括藝術、商業、展覽的發展項目，將於周三（12日）起邀請有興趣承建商提交發展意向書，經評選合資格的機構，將會被邀請參與ACE項目的設計、建設、營運等的招標。 管理局行政總裁栢志高預料，項目會於2025年落成，連同5年建造及設計期，合約期最少35年。他期望當中的商業項目可為管理局帶來收入，以紓緩財赤問題。

西九文化區管理局表示，現正公開邀請私人機構投資者提交發展意向。經評選符合資格的機構，會被邀請參與ACE項目的設計、建設、融資、維費及營運招標。有興趣的機構可於周三（12日）起至8月12日中午12時提交意向書。

料最快今年第三季招標

管理局指，暫定招標日期為今年第三至第四季度，並於明年第三季度授予合約。招標將以「建設、營運及移交」的採購模式進行，即管理局保留用地及設施業權，私營機構必須在合約期內設計、建造、營運及維修ACE項目。

管理局行政總裁栢志高指出，期望機構能為項目尋找合適的發展方案，並能吸引更多人流到訪。

栢志高指，ACE組合料於2019年完成招標。（文雪萍攝）

預料2025年落成

栢志高預料ACE將於2025年落成，中標者將有5年設計及建造期，並至少可營運30年。當ACE正式營運時，管理局會開始按比例收取其收入。西九文化區管理局早前透露，料2019/20至2021/22年度赤字達31.4億元，又稱2018/19年度營運赤字達2,700萬元。

栢志高說，由於是次項目由私營機構融資，故相信項目可如期落成，以盡快賺取收入。他指，部份來自本地、內地及海外的發展商已表示對項目有興趣。由於ACE設有酒店、辦公室等商業項目，預料可為管理局帶來收入，期望可紓緩赤字問題。不過，他承認難靠單一項目解決問題，冀日後更多商業設施落成時，能協助現時的財政狀況。

西九文化區的ACE總樓面面積為135,005平方米。項目設有展覽中心，展覽中心必須提供約47,045平方米的藝術、商業和展覽空間。毗鄰一幅U形用地，可建成81,066平方米的酒店和出租辦公室，及約6,894平方米的零售／餐飲／消閒設施。