【逃犯條例】教育局：反對任何罷課主　是極不負責任的行為

民陣昨日（9日）發起反對《逃犯條例》修訂大遊行，大會方面稱有103萬人參與，至於警方則表示高峰期有24萬人參與。政府在遊行後發聲明，重申6月12日立法會恢復二讀辯論，引起部分人士不滿，更有議員呼籲罷課，向政府施壓。 教育局表示，反對任何罷課主張，認為任何人士揚言發動學生罷課，都是極不負責任的行為；局方又譴責今日(10日)凌晨發生的暴力示威行為。

政府昨日晚間回覆遊行，重申將在12日恢復立法會二讀，引發社會不滿，有立法會議員表示將不排除將行動升級為罷課、罷市。教育局表示反對任何罷課主張，強調平和、有序的校園環境和氣氛對學生的學習、成長至關重要；且任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。

就有個別團體/人士因修訂《逃犯條例》的爭議，揚言發動學生罷課，局方認為是極不負責任的行為。

今日較早，林鄭月娥在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下見記者。（盧翊銘攝）

教育局呼籲家長和教師，應幫助學生從多角度理解社會議題，培養學生客觀、持平的分析能力，並以和平、理性的方式表達意見。

教育局譴責暴力示威行為

針對昨日遊行後發生的衝突，教育局表示譴責，並提醒青年學生切勿參與違法活動，以免觸犯法例，抱憾終生。