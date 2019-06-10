廚工涉冒警強姦雞姦3女子案　事主Q怕同袍包庇被告　未即時報警

廚工涉嫌冒警強姦及雞姦3名女子案件續審，女事主Q今（10日）繼續作供,，她強調事前與被告並無親密動作，之後跟被告上酒店也非情願，又稱被告曾自稱是警員，她擔心報警的話，同袍亦會包庇被告，故沒有即時報警。

被告梅錦添涉嫌冒警強姦及雞姦3名女子 。（資料圖片）

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦罪、強姦罪、未經同意作肛交罪，及一項非禮的交替控罪。

被告指事主告不入他

女事主Q早前提到，她遭被告侵犯時曾提出會給他錢，以換取被告放過她，之後她前往櫃員機時，遇上同晚認識一名被告的朋友，她亦曾向該朋友求救，Q今續作供時指，該名朋友與被告通話後，被告便向她表示自己「當差」，又說女事主不會告得入他，被告又拿出他的提款卡讓Q拍下照片，著女事主要「過數」予他。Q事後便自行回家，同時亦透過訊息向該朋友道謝。

擔心同袍包庇被告

控方又提到她與被告朋友互傳的訊息，該朋友曾叫事主：「下次唔好再耳仔軟跟人去酒店。」Q強調是非自願地跟被告到酒店，在酒吧內亦沒跟被告作任何親密動作，又指沒有即時報警是因為被告自稱為反黑組警員，擔心其同袍包庇他，但在網上與另一女事主P傾談後改變想法，決定報警。

辯方指兩事主報警前曾對話

辯方盤問時則指出Q與另一事主P報警前，兩人曾透過WhatsApp 對話，Q亦曾向P說：「因為我好多年前畀人非禮過，上過庭，打過官司，所以我好清楚所有程序。」又曾指：「而家主要係打佢冒警同強姦。」亦曾建議P在報警前要將網上帖文轉為非公開。Q承認曾傳過有關訊息。聆訊明續。

案件編號：HCCC334/2018