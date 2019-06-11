【逃犯條例】新巴職工會籲車長明日按章工作　不排除有進一步行動

撰文：陳晶琦
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民陣前日（9日）發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行，大會宣布有103萬人參與，警方則指高峰人數為24萬人。惟政府堅持不會撤回草案，且將於明（12日）在立法會恢復二讀，此舉引起各界不滿，多間公司及店鋪宣布明日罷工罷市。
新巴職工會亦於Facebook發帖文響應，呼籲車長按章工作，包括慢速行駛、靠左駛以及在指定巴士站上落客等。同時又指，職工會將密切注修訂《逃犯條例》事態發展，不排除有進一步行動。
新巴職工會於Facebook帖文呼籲車長明日（12日）按章工作。（資料圖片）
新巴職工會表示，將密切關注修訂《逃犯條例》的事態發展，不排除有進一步行動。（新巴職工會Facebook）
新巴職工會昨晚於Facebook專頁發帖文表示，過百萬市民參與6月9日的反修例大遊行，惟政府仍然無動於衷，堅持為惡法護航。
鑑於港鐵系統不勝人流負荷，導致不少車站關閉，新巴職工會預計明日立法會恢復二讀，將有大批市民前往中區一帶，故會堅守崗位繼續提供公共交通工具服務。惟職工會認為明日路面情況會非常混亂，呼籲車長按照安全指引工作，當中包括以低速行駛，倘巴士駛至燈位以時速20至25公里行駛；巴士於市區道路及高速公路避免超車靠左駛；以及巴士須在指定巴士站位上落客，待乘客坐定、確保上層及樓梯間沒有乘客站立及通道沒有雜物才開車。
工會籲車長應保持克制、安全駕駛
職工會又強調，車長應保持克制留意車速安全駕駛，以及站務及車務同事應諒解情況，倘巴士遲到總站應安排車務調動。倘有職員感到身體不適，亦可按程序於上班前1小時通知公司。
職工會重申，會密切關注修訂《逃犯條例》的事態發展，不排除有進一步行動。