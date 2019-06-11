【逃犯條例】新巴職工會籲車長明日按章工作　不排除有進一步行動

民陣前日（9日）發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行，大會宣布有103萬人參與，警方則指高峰人數為24萬人。惟政府堅持不會撤回草案，且將於明（12日）在立法會恢復二讀，此舉引起各界不滿，多間公司及店鋪宣布明日罷工罷市。

新巴職工會亦於Facebook發帖文響應，呼籲車長按章工作，包括慢速行駛、靠左駛以及在指定巴士站上落客等。同時又指，職工會將密切注修訂《逃犯條例》事態發展，不排除有進一步行動。