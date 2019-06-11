【逃犯條例】德勤、安永、畢馬威料明日混亂　員工可彈性上班

立法會明日（12日）恢復二讀審議《逃犯條例》修訂，民間發起明日罷市罷工罷課行動。四大會計師樓，目前有三間，向員工發信宣佈料明天會有交通問題，可以彈性上班。包括德勤（Deloitte）向《香港01》確認，明日會安排員工彈性上班。 另外，《香港01》取得另一間四大會計師樓安永（EY）亦向員工發信指「明天是正常工作日」，但料明天（12日）於中信大廈附近可能會出現抗議行動，員工可以選擇在該公司其他辦事處工作、或選擇在家工作。 據了解，下午近5時半，畢馬威（KPMG）亦向香港全體員工發電郵指，雖然該公司辦公室不在受影響地區，但考慮到交通問題，員工可通知部門主管自行彈性上班。

有德勤現職員工向《香港01》確認，明日獲公司安排彈性上班。

據FB「審計搵丁」貼出的信件，內容提到由於明天金鐘會有交通混亂情況，故員工可以考慮在家辦公或在顧客處所工作，但任何決定都要通知主管。信中並提醒員工，自身安全是第一位，要注意身處之地，並鼓勵員工互相協助，有需要可向主管請求協助。信中指，預計未來幾天都會持續出現交通問題，公司屆時都會有特別安排。

不過就有關彈性安排是否響應民間發起的罷工行動，網民意見不一，有人認為只是例行安排，如有颱風都會出有關特別通知，「我覺得佢想表達係（喺）出面點都好，你唔好妄想可以放假」、「彈性上班，不等於罷工」等。有現職員工表示，公司向來有彈性上班政策。《香港01》正向德勤查詢。

+ 29 + 28 + 27

德勤員工各人理解不同

有任職德勤的會計師表示，對於公司在關鍵時刻發信，容許員工彈性上班引起行內頗大迴響。他解釋說：「四大會計師行與內地有很多商業合作，仍願意表態係值得讚揚。」另有現職員工指，今次是公司特別措施，比較少見可以彈性選擇返工地點，但公司理由只是考慮到金鐘交通會有嚴重擠塞，要以員工安全為先，未有提及任何有關修例、罷工等，認為有關安排是「中立」。

就有關信件內容是否真確，是否響應坊間行動等。德勤透過公關顧問公司回覆指：「德勤確認已發內部指引，讓同事選擇於明天在家工作或到太古城辦公室上班。」

安永（EY）料明天（12日）於中信大廈附近可能會出現抗議行動，員工可以彈性上班。

安永員工信︰明天是正常工作日

另外，據安永由香港及澳門地區主管合伙人向員工發出的內部信件，指出安永香港的領導層正密切留意，金鐘中信大廈附近範圍可能會出現抗議行動，但「由於明天是正常工作日」，考慮到員工安全，員工可根據事態發展，考慮彈性工作安排，包括可以選擇於太古坊一座和黃竹坑的安永辦事處工作、或選擇在家工作。信中亦提醒員工關注最新消息、提高警惕，與上司保持聯系，安永會透過緊急短信通知系統與員工保持聯絡。

安永：員工可選擇彈性工作安排

安永回覆查詢指，一直以確保員工的安全和福祉為首要工作重點，一向有為員工提供不同類型的Flexible Work Arrangement （彈性工作安排）及制定相關工作指引。安永指，考慮到明天在金鐘地區及中信大廈附近可能出現的狀況，與員工進行了內部溝通，讓他們根據事態發展作出判斷及選擇彈性工作安排。