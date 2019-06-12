【逃犯條例．持續更新】放工注意　港鐵金鐘站A出口只供入站

立法會今日就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。行動維持至下午，金鐘一帶的道路仍然封閉，目前仍有超過80條巴士路線改道或暫停服務，部分電車路段封閉。臨近放工時間，《香港01》繼續緊貼港島區交通情況。 港鐵表示，約3時55分，港鐵金鐘站A出口暫時只供入站；九巴亦於下午約4時 45分，宣布調整巴士路線，有路線於港島區更只停一個站。

港鐵職員表示，金鐘站A出口只供進入，呼籲市民轉用其他出口離開。（黃偉倫攝）

【1645】九巴宣布部分巴士路線及港島區巴士站將會調整，亦有13條巴士路線會暫停服務。

【1630】

有不少示威者撤到中環碼頭一帶，部份乘船離開，大堂擠滿人群，正等候入閘。碼頭另一樓層未有受到太大影響

銅鑼灣鵝頸橋一帶的數條過海巴士線，包括九巴108及新巴116、112線等，均未有出現人龍或塞車情況，路面情況大致平靜，未有出現人龍。

至於同一時間，金鐘站已擠滿人。現場警力明顯較早上時份多。港鐵職員表示，金鐘站A出口只供進入，呼籲市民轉用其他出口離開

下午四時許，中環天星碼頭擠滿乘船過海的市民。(胡家欣攝)

【1614】根據運輸署網站，各個巴士公司均有部分路線需要改道，涉及金鐘至灣仔的巴士站。另外，亦有多輛行走港島區的小巴路線需要改道。另外，金鐘港鐵站至銀行街站的東西行電車服務暫停。

最新九巴巴士安排

最新城巴及新巴巴士安排

最新小巴安排

最新小巴安排。（運輸署圖片）

【1400】九巴更新受影響的巴士路線，當中新增多條巴士路線改道，部分路線改為循環線形式運作。

101 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



103 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至蒲飛路站（港島方向）及蒲飛路站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



104 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街為循環點；取消分域街站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



109 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



111 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



113 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



115, 182, 603：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消分域街站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



373 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



307 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街循環點；取消分域街站（港島方向）至中環渡輪碼頭站（港島方向）及中環渡輪碼頭站（新界方向）至金鐘站（新界方向）



601, 680 ：改以循環線形式運作，以銅鑼灣政后總站為循環點；取消中央圖書館站（港島方向）至金鐘東（港島方向）及金鐘東站（九龍方向）至維多利亞公園（九龍方向）



619 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消伊利莎伯大廈站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



673 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消海富中心站（港島方向）至香港站（港島方向）及香港站（新界方向）至軍器廠街站（新界方向）



680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



681 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消金鐘區至中環渡輪碼頭站



681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



690 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至中環交易廣場站（港島方向）及中環交易廣場站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



905 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消政府總部站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



914 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



948 ：改以中環港澳碼頭為終點站；取消中區政府碼頭站至銅鑼灣天后站



960 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔北站（港島方向）及灣仔北站（新界方向）至文華里站（新界方向）



961 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔會展站（港島方向）及灣仔會展站（新界方向）至文華里站（新界方向）



968 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（新界方向）至永吉街站（新界方向）



978 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消中區政府碼頭站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（新界方向）至文華里站（新界方向）

【1237】受示威活動影響，運輸署宣布由畢打街至分域街之間的東行線電車服務暫停。

【1230】新巴城巴更新兩條受影響巴士路線，包括12A往中區方向將以交易廣場作終點站。另外18X東行方向加停港澳碼頭，並將不經灣仔北；西行方向則改經中環灣仔繞道中環出口，並不停皇后像廣場。

【1200】運輸署更新金鐘一帶交通受阻的路段，包括添華道、添美道、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道、夏愨道、分域碼頭街（往中環方向）、中環灣仔繞道（西行往灣仔方向）、耀星街、中環灣仔繞道通往博覽道的唯一行車線，及金鐘道。運輸署呼籲市民盡量使用非路面交通工具，避免駕車到受影響地區。

地圖：6月12日中午12時許，示威者包圍立法會、政總一帶，而夏愨道、金鐘道亦有大批市民聚集。（陳嘉慧製圖）

美利道兩條線均受阻，車輛要調頭離開。(陳淑霞攝)

【1200】示威者於金鐘力寶中心外設置鐵馬，美利道兩條行車線均受阻，途經車輛需要調頭離開。根據Google地圖顯示，鄰近力寶中心及美利道多層停車場大廈一帶的紅棉路、花園道的交通均非常擠塞。

【1110】新巴及城巴再宣布有巴士路線改道，現時共有18條城巴及新巴路線暫停服務，部分路線將不經灣仔。

地圖：6月12日早上10時半，示威者於政總一帶和夏愨道聚集。（陳嘉慧製圖）

【1030】根據Google地圖顯示，現時中環、灣仔至銅鑼灣一帶道路阻塞。除金鐘的夏愨道、龍和道、分域碼頭街，及部分告士打道封閉外，灣仔菲林明道、軒尼詩道及史鈉釗域道一帶交通擠塞。

金鐘及灣仔一帶道路擠塞。（Google Map截圖）

【1015】新巴及城巴再宣布多3條巴士路線需要暫停服務，包括H1、X15、629。另外路線15則會改為循環線，最新共有53條城巴新巴路線受影響。

【1000】九巴宣布36條巴士路線受影響。

115, 115P, 603, 603S：取消分域街至砵典乍街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

301, 302, 307, 307A, 307B, 373, 681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

601 ：取消海富中心站

601P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

619, 619P, 619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

673, 673P, 690：取消海富中心至皇后像廣場站，並於循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

690P：取消分域街至皇后像廣場站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

680, 680B：取消力寶中心站

680A：取消海富中心至力寶中心站

680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

905, 905P, 978, 978A, 978B：取消政府總部至香港會議展覽中心站，並於金鐘站及入境事務大樓加設臨時站

914P, 914X：取消政府總部至告士打道維園站，並於金鐘站、柯布連道及維多利亞公園加設臨時站

936, 936A：取消政府總部至入境事務大樓站，並於金鐘站及柯布連道加設臨時站

960X, 968X：取消國際金融中心二期至入境事務大樓站

大批示威者佔據立法會外一帶道路。（羅君豪攝）

【0950】因應示威活動，城巴新巴宣布11條以金鐘作總站的巴士路線，包括12A、12M、905、914將改以中環交易廣場為總站；601及680則改為中環大會堂；967及W1改為中環林士街；X15則以中環碼頭作總站。另外789及90B會改為循環線。

另外，23條東行過海及新界的路線則會改路，部分路線將不經金鐘，於林士街調頭入中環灣仔繞道。而有14條西行巴士路線受影響，總數有近50條巴士路線需要改道。

運輸署早前表示金鐘一帶交通混亂，呼籲公眾不要駕駛前往金鐘及中環，並盡量使用鐵路工具。運輸署將與巴士公司相討改道安排。