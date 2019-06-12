【逃犯條例．持續更新】港鐵觀塘線受阻　疑涉網民發起堵站有關

立法會昨日（12日）原訂就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。截至今日（13日），金鐘一帶的道路仍然封閉，目前仍有超過100條巴士路線改道或暫停服務，部分電車路段封閉。 港鐵表示，因應警方要求，金鐘站今早仍要關閉。荃灣線及港島線來回方向的列車現時不停金鐘站；南港島線列車則行走海怡半島至海洋公園站。港鐵正安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站。 至於港鐵觀塘線因應受乘客求助、列車車門運作及列車車門受阻等多宗輕微事故影響，觀塘綫列車預計需要額外行車時間。

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【08:25】港鐵宣布，觀塘線因應受乘客求助、列車車門運作及列車車門受阻等多宗輕微事故影響，觀塘綫列車預計需要額外行車時間。而調景嶺站約有30名市民，一度高叫口號「香港人救香港人、香港加油」，現場有多名持盾牌的警察巡邏及維持秩序，事件懷疑與網民於社交媒體發起「不合作運動」堵塞港鐵站有關。

【07:40】九巴宣布，因應港島區交通情況，超過30條路線會作出調整；而九龍及新界區巴士站則不受影響，至於路線103P則暫停服務。

【06:15】新巴城巴宣布，共有16條日間路線暫停服務，80條日間路線需改道行駛。



【05:33】港鐵表示，因應警方要求，金鐘站仍要關閉。荃灣線及港島線來回方向的列車現時不停金鐘站。



南港島線列車則行走海怡半島至海洋公園站。車站及列車均會作出廣播提醒乘客。



而港鐵正安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站。請乘客計劃好行程及為行程預留充裕時間。

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【23:12】九巴宣布，因應港島區的交通情況，多條通宵巴士線改道。

港鐵職員表示，金鐘站A出口只供進入，呼籲市民轉用其他出口離開。（黃偉倫攝）

【20:50】九巴表示，因應港島區的交通情況，路線373、603P、934A、935、936A、960A、961及978暫停服務。

【2030】港鐵：因應警方要求，金鐘站於晚上八時半會關閉。荃灣綫及港島綫來回方向的列車現時不停金鐘站。南港島綫列車則行走海怡半島至海洋公園站。

【1845】港鐵表示，因應警方要求，6點45分開始，金鐘站B、C、C1、D只供入站。A出入口繼續關閉。現場港鐵職員表示，金鐘站只得F出口(即往太古廣場)可出站離開。

【1830】受金鐘公眾活動影響，多個公共運輸服務需要臨時改道，當中專線小巴 10P 、22X 、31X已暫停服務，金鐘港鐵站至銀行街站的東西行的電車服務也暫停。

【1822】中環站現場廣播指，月台上的乘客較多，現時實施客流管理措施，部份入閘機暫時關閉，並於稍後重開。

【1815】金鐘站催淚氣體已散去，但仍然有多間店舖暫停營業；而中環站則大排長龍，有市民指人流比平日繁忙時間多。

【1810】Facebook專頁「MTR Service Update」流傳「九龍站受警務行動影響，東涌綫列車服務受阻，部分列車已被香港警察徵用作運輸用途，東涌綫的其他班車需稍作停留，至警員完全上、落車為止」，又貼出顯示列車服務的圖片，顯示東涌綫受阻。港鐵否認事件。

【1802】港鐵表示，列車服務維持正常，而受公眾活動影響，預計金鐘、中環及香港站可能會有較多乘客，呼籲乘客為行程預留充裕時間。

(余俊亮攝)

【1740】受催淚氣體影響，大約5時40分，港鐵開放通知免費讓市民入閘，無需付車資。約10分鐘後，催淚氣體已散去，港鐵關上通道，市民需付費入閘。

催淚氣體入侵，港鐵一度免費讓市民入閘。(黃偉倫攝)

【1745】另一位陸先生表示，自己在上環工作，平日坐巴士返沙田，但由於巴士改路，故只好改行「水路」歸家。他指，自己對議題中立，「都發生咗啦」，若交通阻塞情況持續，自己亦無可奈可，「冇辦法，都控制唔到。」

【1730】在金鐘工作的鄭小姐及潘小姐表示，平日乘港鐵返回黃大仙及紅磡，但由於學生佔領金鐘一帶道路，故改為乘搭天星小輪出尖沙咀，再轉乘巴士或其它交通工具返家。她們指，雖然坐船比原定車程多45分鐘，但異口同聲指不介意。鄭小姐指，理解學生訴求及行動，自己同樣反對修例，認為政府需要聆聽市民聲音。兩人均批評，政府不聽民意，迫使年輕人佔領道路示威，造成交通阻塞局面，「梗係嬲政府！」她們認為，政府須撤回條例，以解決問題。

【1730】新巴城巴稱至下午5時20分，有19條日間路線暫停服務、78條日間路線需要改路，呼籲乘客如需要查詢個別路線改道資料或臨時巴士站的安排，可使用新巴城巴的流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

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九巴亦更新5條巴士線的改路安排。 路線 往 只停以下的港島區巴士站 621 麗港城 菲林明道、史釗域道、杜老誌道、灣仔消防局、百德新街、維多利亞公園、興發街 936 ( 銅鑼灣 ) 石圍角 ( 經紅隧) 摩頓台、怡和街、天樂里、廣生行大廈、菲林明道、盧押道 961 屯門山景 (循環線) 港澳碼頭、砵典乍街、永吉街、文華里、皇后街 978 華明 海港政府大樓、砵典乍街、永吉街、文華里、皇后街 905 荔枝角 砵典乍街、中環街市至山道各站

【1720】運輸署發言人稱，截至下午4時30分，有8條道路暫時封閉，包括添華道（來回方向）、添美道（來回方向）、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道（來回方向）、夏慤道（來回方向）、耀星街（來回方向）、金鐘道（來回方向）、分域碼頭街（往中環方向）及中環及灣仔繞道（東西行）灣仔北出口。

另外，有19條巴士路線需要暫停服務、48條巴士路線需要縮短、11條巴士路線要改道。而小巴方面，則有11條專線小巴路線要改道或縮短路線，而介乎畢打街與莊士敦道的電車服務亦已暫停。港鐵服務則維持正常。運輸署提醒市民，在下班繁忙時間，各公共運輸服務營辦商會因應情況適當調整服務。署方呼籲市民請留意電台及電視台廣播的最新交通消息，瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk），或透過運輸署流動應用程式「香港出行易」取得最新的特別交通及運輸安排。



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麥先生稱，明白學生為爭取撤回《逃犯條例》而佔領道路。（胡家欣攝） 【1710】在上環工作的麥先生表示，平日在公司附近乘坐978返上水，但由於巴士改道，加上希望前來觀察附近情況，故轉乘船到尖沙咀再轉其它交通工具回家。他表示，只是步行至碼頭約十分鐘路程，並不麻煩，又明白學生為爭取撤回《逃犯條例》而佔領道路。他認為，政府目前對修例立場太過強硬，應該撤回草案以解決現時局面。

【1645】九巴宣布部分巴士路線及港島區巴士站將會調整，亦有13條巴士路線會暫停服務。

【1630】

有不少示威者撤到中環碼頭一帶，部份乘船離開，大堂擠滿人群，正等候入閘。碼頭另一樓層未有受到太大影響

銅鑼灣鵝頸橋一帶的數條過海巴士線，包括九巴108及新巴116、112線等，均未有出現人龍或塞車情況，路面情況大致平靜，未有出現人龍。

至於同一時間，金鐘站已擠滿人。現場警力明顯較早上時份多。港鐵職員表示，金鐘站A出口只供進入，呼籲市民轉用其他出口離開

下午四時許，中環天星碼頭擠滿乘船過海的市民。(胡家欣攝)

【1614】根據運輸署網站，各個巴士公司均有部分路線需要改道，涉及金鐘至灣仔的巴士站。另外，亦有多輛行走港島區的小巴路線需要改道。另外，金鐘港鐵站至銀行街站的東西行電車服務暫停。

最新九巴巴士安排

最新城巴及新巴巴士安排

最新小巴安排

最新小巴安排。（運輸署圖片）

【1400】九巴更新受影響的巴士路線，當中新增多條巴士路線改道，部分路線改為循環線形式運作。

101 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



103 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至蒲飛路站（港島方向）及蒲飛路站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



104 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街為循環點；取消分域街站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



109 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



111 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



113 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



115, 182, 603：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消分域街站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



373 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



307 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街循環點；取消分域街站（港島方向）至中環渡輪碼頭站（港島方向）及中環渡輪碼頭站（新界方向）至金鐘站（新界方向）



601, 680 ：改以循環線形式運作，以銅鑼灣政后總站為循環點；取消中央圖書館站（港島方向）至金鐘東（港島方向）及金鐘東站（九龍方向）至維多利亞公園（九龍方向）



619 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消伊利莎伯大廈站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



673 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消海富中心站（港島方向）至香港站（港島方向）及香港站（新界方向）至軍器廠街站（新界方向）



680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



681 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消金鐘區至中環渡輪碼頭站



681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



690 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至中環交易廣場站（港島方向）及中環交易廣場站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



905 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消政府總部站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



914 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



948 ：改以中環港澳碼頭為終點站；取消中區政府碼頭站至銅鑼灣天后站



960 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔北站（港島方向）及灣仔北站（新界方向）至文華里站（新界方向）



961 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔會展站（港島方向）及灣仔會展站（新界方向）至文華里站（新界方向）



968 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（新界方向）至永吉街站（新界方向）



978 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消中區政府碼頭站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（新界方向）至文華里站（新界方向）

【1237】受示威活動影響，運輸署宣布由畢打街至分域街之間的東行線電車服務暫停。

【1230】新巴城巴更新兩條受影響巴士路線，包括12A往中區方向將以交易廣場作終點站。另外18X東行方向加停港澳碼頭，並將不經灣仔北；西行方向則改經中環灣仔繞道中環出口，並不停皇后像廣場。

【1200】運輸署更新金鐘一帶交通受阻的路段，包括添華道、添美道、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道、夏愨道、分域碼頭街（往中環方向）、中環灣仔繞道（西行往灣仔方向）、耀星街、中環灣仔繞道通往博覽道的唯一行車線，及金鐘道。運輸署呼籲市民盡量使用非路面交通工具，避免駕車到受影響地區。

地圖：6月12日中午12時許，示威者包圍立法會、政總一帶，而夏愨道、金鐘道亦有大批市民聚集。（陳嘉慧製圖）

美利道兩條線均受阻，車輛要調頭離開。(陳淑霞攝)

【1200】示威者於金鐘力寶中心外設置鐵馬，美利道兩條行車線均受阻，途經車輛需要調頭離開。根據Google地圖顯示，鄰近力寶中心及美利道多層停車場大廈一帶的紅棉路、花園道的交通均非常擠塞。

【1110】新巴及城巴再宣布有巴士路線改道，現時共有18條城巴及新巴路線暫停服務，部分路線將不經灣仔。

地圖：6月12日早上10時半，示威者於政總一帶和夏愨道聚集。（陳嘉慧製圖）

【1030】根據Google地圖顯示，現時中環、灣仔至銅鑼灣一帶道路阻塞。除金鐘的夏愨道、龍和道、分域碼頭街，及部分告士打道封閉外，灣仔菲林明道、軒尼詩道及史鈉釗域道一帶交通擠塞。

金鐘及灣仔一帶道路擠塞。（Google Map截圖）

【1015】新巴及城巴再宣布多3條巴士路線需要暫停服務，包括H1、X15、629。另外路線15則會改為循環線，最新共有53條城巴新巴路線受影響。

【1000】九巴宣布36條巴士路線受影響。

115, 115P, 603, 603S：取消分域街至砵典乍街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

301, 302, 307, 307A, 307B, 373, 681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

601 ：取消海富中心站

601P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

619, 619P, 619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

673, 673P, 690：取消海富中心至皇后像廣場站，並於循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

690P：取消分域街至皇后像廣場站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

680, 680B：取消力寶中心站

680A：取消海富中心至力寶中心站

680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

905, 905P, 978, 978A, 978B：取消政府總部至香港會議展覽中心站，並於金鐘站及入境事務大樓加設臨時站

914P, 914X：取消政府總部至告士打道維園站，並於金鐘站、柯布連道及維多利亞公園加設臨時站

936, 936A：取消政府總部至入境事務大樓站，並於金鐘站及柯布連道加設臨時站

960X, 968X：取消國際金融中心二期至入境事務大樓站

大批示威者佔據立法會外一帶道路。（羅君豪攝）

【0950】因應示威活動，城巴新巴宣布11條以金鐘作總站的巴士路線，包括12A、12M、905、914將改以中環交易廣場為總站；601及680則改為中環大會堂；967及W1改為中環林士街；X15則以中環碼頭作總站。另外789及90B會改為循環線。

另外，23條東行過海及新界的路線則會改路，部分路線將不經金鐘，於林士街調頭入中環灣仔繞道。而有14條西行巴士路線受影響，總數有近50條巴士路線需要改道。

運輸署早前表示金鐘一帶交通混亂，呼籲公眾不要駕駛前往金鐘及中環，並盡量使用鐵路工具。運輸署將與巴士公司相討改道安排。

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