【逃犯條例．持續更新】金鐘多條道路受阻　逾80條巴士路線受影響

立法會今日就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。因應金鐘一帶的混亂情況，早前港鐵一度宣布停開金鐘站，惟其後恢復開放。《香港01 》將緊貼最新交通安排。 運輸署呼籲市民暫時不要駕駛至金鐘、中環一帶；九巴、新巴及城巴超過80條巴士路線受影響。而至中午時分，運輸署宣布由畢打街至分域街之間的東行線電車服務暫停。

金鐘一帶現時交通混亂。

【1237】受示威活動影響，運輸署宣布由畢打街至分域街之間的東行線電車服務暫停。

【1230】新巴城巴更新兩條受影響巴士路線，包括12A往中區方向將以交易廣場作終點站。另外18X東行方向加停港澳碼頭，並將不經灣仔北；西行方向則改經中環灣仔繞道中環出口，並不停皇后像廣場。

【1200】運輸署更新金鐘一帶交通受阻的路段，包括添華道、添美道、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道、夏愨道、分域碼頭街（往中環方向）、中環灣仔繞道（西行往灣仔方向）、耀星街、中環灣仔繞道通往博覽道的唯一行車線，及金鐘道。運輸署呼籲市民盡量使用非路面交通工具，避免駕車到受影響地區。

美利道兩條線均受阻，車輛要調頭離開。(陳淑霞攝)

【1200】示威者於金鐘力寶中心外設置鐵馬，美利道兩條行車線均受阻，途經車輛需要調頭離開。根據Google地圖顯示，鄰近力寶中心及美利道多層停車場大廈一帶的紅棉路、花園道的交通均非常擠塞。

於早上約10時，示威者佔據的道路範圍。

【1110】新巴及城巴再宣布有巴士路線改道，現時共有18條城巴及新巴路線暫停服務，部分路線將不經灣仔。

【1030】根據Google地圖顯示，現時中環、灣仔至銅鑼灣一帶道路阻塞。除金鐘的夏愨道、龍和道、分域碼頭街，及部分告士打道封閉外，灣仔菲林明道、軒尼詩道及史鈉釗域道一帶交通擠塞。

金鐘及灣仔一帶道路擠塞。（Google Map截圖）

【1015】新巴及城巴再宣布多3條巴士路線需要暫停服務，包括H1、X15、629。另外路線15則會改為循環線，最新共有53條城巴新巴路線受影響。

【1000】九巴宣布36條巴士路線受影響。

115, 115P, 603, 603S：取消分域街至砵典乍街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

301, 302, 307, 307A, 307B, 373, 681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

601 ：取消海富中心站

601P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

619, 619P, 619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

673, 673P, 690：取消海富中心至皇后像廣場站，並於循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

690P：取消分域街至皇后像廣場站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站

680, 680B：取消力寶中心站

680A：取消海富中心至力寶中心站

680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

905, 905P, 978, 978A, 978B：取消政府總部至香港會議展覽中心站，並於金鐘站及入境事務大樓加設臨時站

914P, 914X：取消政府總部至告士打道維園站，並於金鐘站、柯布連道及維多利亞公園加設臨時站

936, 936A：取消政府總部至入境事務大樓站，並於金鐘站及柯布連道加設臨時站

960X, 968X：取消國際金融中心二期至入境事務大樓站

大批示威者佔據立法會外一帶道路。（羅君豪攝）

【0950】因應示威活動，城巴新巴宣布11條以金鐘作總站的巴士路線，包括12A、12M、905、914將改以中環交易廣場為總站；601及680則改為中環大會堂；967及W1改為中環林士街；X15則以中環碼頭作總站。另外789及90B會改為循環線。

另外，23條東行過海及新界的路線則會改路，部分路線將不經金鐘，於林士街調頭入中環灣仔繞道。而有14條西行巴士路線受影響，總數有近50條巴士路線需要改道。

運輸署早前表示金鐘一帶交通混亂，呼籲公眾不要駕駛前往金鐘及中環，並盡量使用鐵路工具。運輸署將與巴士公司相討改道安排。