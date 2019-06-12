立法會修改議事規則被指違憲　郭卓堅等求覆核敗訴

立法會前年修改議事規則，包括把「全體委員會」的最低法定開會人數降至20人。郭卓堅和「長毛」梁國雄認為《基本法》條文定明會議人數不能少於全體議員的二分之一，而該條文應同樣適用於「全體委員會」，這為這修改屬違憲，遂提出司法覆核。法官早前聽取陳詞後，今(12日)頒下判辭，裁定郭等人的申請敗訴。

郭卓堅（左）指立法會修法定開會人數違憲，被裁敗訴。（朱棨新攝）

申請人為「長洲覆核王」郭卓堅，和有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，答辯人為立法會主席。而律政司司長亦以有利害關係為由成為案件的第三方。

降低法定人數低於《基本法》要求

申請方早前指，根據《基本法》第75條列明，立法會舉行會議的法定人數，為不少於全體議員的二分之一。若全體議員人數為70人，最低法定人數須為35人。惟修改議事規則後，把「全體委員會」的最低法定人數定為20人，遠低於全體議員一半的人數。

去年建制派提出修改議事規則，審議期間爆出多次衝突。（資料圖片）

涉案條文不應只適用於大會

申請方又認為，立法會的「大會」和「全體委員會」，同由立法會所有議員組成，兩者的主席亦為立法會主席。而「大會」通過條例草案進行二讀，便進入「全體委員會」的階段，加上兩種會議的舉行地點、審議議題亦一樣，故兩者應被視為相同。因此，涉案條文不應只適用於立法會的「大會」，亦應合用於「全體委員會」。

律政司指修改未違憲

而立法會主席和律政司早前陳詞均指，涉案的修改未有違憲，並指該條只應用在立法會的「大會」。代表立法會主席的資深大律師余若海指，即使立法會的「大會」和「全體委員會」，同由立法會所有議員組成，但相同的成員不代表兩者是同一組織。他強調，「全體委員會」是立法會下的一個委員會，而且是暫時性質，根據議事規則成立，而立法會的「大會」是根據《基本法》而成立。

案件編號：HCAL1094、1120/2017