【逃犯條例】皇仁仔黑衣返校考試：考試好閒嘅啫　香港事緊要啲！

立法會原定今日（12日）展開《逃犯條例》修訂二讀，民陣發起罷工罷市罷課行動。早上時間有大批市民走到金鐘政府總部一帶示威抗議，當中不少為年輕人。 其實踏入6月，不少中學生正忙於應付期末考試。「官校之首」皇仁書院，有學生發起黑衣考試行動，有同學表示由於事出突然，不少同學未知有響應運動，班上只有零星同學參與，但其實絕大部份同學均反對修訂逃犯條例，並於稍後時間穿上黑衣考試，以表明心跡。

有部分學生穿上黑衣，聲援示威者。（梁煥敏攝）

六月份為「考試季節」，大部分中學生正忙於應付期末考試，有學生發起響應罷課行動，雖然要考試，學生仍心繫政事，以不同方式去表達心意。

其中「官校之首」皇仁書院，發起於穿黑衣考試，並邀請舊生穿黑衣在校外靜立抗議。上午約11時許，中四同學放學離校，的確有部分同學著上黑色T恤或外套，表明是支持行動。

其中關同學表示，自己未能親身到金鐘現場聲援，但仍想向外表明自己的看法，故穿上黑色外套回校，並認同《逃犯條例》的確有問題，不能草草通過。他表示，由於種種原因，上周日（9日）及今日均未會到場，但仍關心動向，不時在手機翻看了解動向，溫習時也心不在焉，笑説：「考試嘅嘢好閒嘅啫，香港嘅事緊要啲！」未來數天會看情況再作選擇，強調香港人有表達意見權利。

關同學表示，未能親身到金鐘現場聲援，但仍想向外表明自己的看法，故穿上黑色外套回校。（楊凱力攝）

同樣為中四學生的蔡同學表示，校內不同年級的學生均認為政府應該立即撤回《逃犯條例》。但由於學生會的「黑衫行動」公布太遲，部分同學未收到有關資訊，加上部分同學未能肯定學校會否批准行動，故未有穿上黑衫，而班上的30多人中，只有數人穿上黑衫以作表達自己的看法。

同學指校方未有質疑或責備穿黑衣

蔡又説，今早得知學校未有對穿上黑衫回校考試的同學有所責備及質疑，未來數天回校考試時，自己及其他同學將會跟隨，以表明心跡，自己亦正考慮到金鐘支援，強調不會走到最前「衝」，但希望可以為大會增加人數，表達自己對條例的不滿。

皇仁書院的學生，在早前的聯署聲明中表示，此前該校的公民教育組已透過網絡調查，全校逾半數學生反對修訂，強調政府「一次又一次不肯回應香港市民的訴求」，因而決定明日發起黑衣考試行動，全體學生在校服以外可穿着黑衣上學，並鼓勵將黑衣照上傳至社交媒體，舊生可在當日穿上黑衣在校門外靜立為穿黑衣的學生打氣。