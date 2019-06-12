【逃犯條例】悉尼500人集會支持港示威者　促林鄭下台　反修例

反對修訂逃犯條例的示威人士在今日(12日)下午3時，衝擊政府總部及立法會示威區防線，警方發射催淚彈、布袋彈及橡膠子彈，現場多人受傷。 事件引起各國留意，香港人陳小姐在悉尼新南威爾斯州立圖書館（State Library of NSW）舉辦集會，超過500人參與，支持香港人表達意見，促政府撤回修例。

悉尼有市民集會支持香港示威人士，促政府撤修例，集會期間更有人提出唱樂隊Beyond的《海闊天空》。（受訪者提供）

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參與集會的人士包括移民澳洲數十年的香港人，當中年青人佔8至9成，集會人士在會上大叫「不要惡法，反送中」及「捍衛自由民主」等口號。集會人士知道香港警方暴力驅散香港示威人士，大感不滿。

集會期間，有人提出唱樂隊Beyond的歌《海闊天空》，集會主辦人陳小姐表示，「雖然青少年喺前線抗爭，我哋唱歌可能不合時宜，但我哋喺呢邊做到為香港人打氣嘅嘢。」

她又提到，「星期日(6月9日)過百萬人上街，特首居然繼續二讀，完全係漠視民意，不斷講係香港人不明白先咁多反對聲明，但係當大律師公會或其他律師團體都話條例有問題嘅時候，係唔係個條例真係難明到律師都睇唔明？我覺得呢條條例對香港嘅民主同自由有好大衝擊，必須撤回修例。」

集會主辦人陳小姐在現場，拿著「大聲公」向現場人士講解香港情況。（受訪者提供）

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