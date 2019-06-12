【新居屋2019】申請截止　最後一刻3人趕交表、1人飲恨而回

新一期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，今日（11日）晚上7時截止申請。 就現場所見，入夜後前來交表的人士越來越多，場內更有數十人排隊，查詢房委會職員申請事宜。今年首次設網上申請，在截止申請的最後5分鐘，雖然未見往年人潮如鯽的情況，但卻仍有兩名「死線戰士」在關上玻璃門前1分鐘飛奔趕到，最終成功交表。 然而，並非每人都如此幸運。一名男士在關門後半分鐘才趕到，即使多次拍門要求交表，但職員並無開門，最終只好一臉失望地離開。 記者：王潔恩、何綽妍

今期居屋於晚上7時截止申請，不少市民趕到房委會客務中心遞交申請。(王潔恩攝)

願意為供樓「捱麵包」

拍拖三年的學生余先生和廖小姐，二人剛在香港專業教育學院（IVE）畢業。他們今日特意到場，分別以白表單身資格申請居屋。不過，他們坦言，抽中居屋的信心並不大。

他們認為，是次居屋的折扣率吸引，若成功抽中，父母都會為首期「幫幫手」。余先生又指，一旦成功上車，未來可能會「捱麵包」，為供樓做好準備，更會考慮結婚。他又說，由於擔心網上交表的程序繁複，故才選擇親身交表。

余先生（右）和廖小姐（左）拍拖三年，余先生說，若成功抽中或會考慮結婚。（王潔恩攝)

8人蝸居400呎租置樓 為子女交表雙親冀改善環境

居於租置公屋的甘先生與太太今日亦到場，為3名子女遞交3份白表單身申請表。他們說，現時他們的居住環境非常狹窄，雖然情況較劏房或籠屋好，但一家八口住在約400呎的租置公屋單位，仍然很吃力。

他們說，子女雖然已20至30歲，但每日仍要席地而睡，平日更要「爭廁所」，「急起上嚟，就算廁所有人沖緊涼，都會有人照入去去廁所。」他們坦言，雖然曾打算購入私樓單位，但面對樓價高企的情況下，也只好無奈放棄。

20歲學生首次交表：想試試

20歲的學生曾先生指出，今次他首次申請居屋，現時與父母居於公屋，希望有自己的空間，故以白表單身身份交表。他又說，早已中籤的機會渺茫，但想「試一試」。若有幸被抽中，他們會協助支付部份首期。