【逃犯條例．持續更新．直播】李家超：示威者在前方攻擊警方防線

立法會今日（19日）舉‍行大會‍，議員區諾軒和林卓廷就警方於6月12日處理大型示威集會的手法提出兩項急切口頭質詢。區諾軒指警方動用大量武器，亦有警員開槍時瞄向示威者的頭部，促港府承諾下次處理示威行動不會再向示威者上半身發射子彈。 另外，鄺俊宇亦會就警方處理當日集會的手法，動議休會待續辯論。 保安局局長李家超出席會議時回應指，6月12日早上原本有和平集會進行，其後是「有大量戴口罩的人士衝出馬路阻塞交通」令市民被困，李強調警方一直採取容忍態度，直至下午3時情況惡化。

【11:37】區諾軒指警方使用武力前有無發出警告，以及是否使用「最低武力」，因傳媒片段未見警方開槍前有舉黑旗示意，他質問李家超「射頭、射眼係咪最低武力？係？定唔係？」

李家超僅再重申，警方於立法會的防線受嚴重衝擊，李強調，電視畫面見到前線示威者有暴力行為，在場的警員及記者人身安全受影響，警方需採取適當行動。他未有正面回應「射頭、射眼」的問題。

惟區諾軒再追問時，他補充指，「當然咁混亂的情況，所有人嘅動作都係會移動」，並指若有投訴監警會將處理。

【11:30】李家超表示，6月12日場面混亂，現場有暴力示威者，警方的目的僅針對違法行為，而警方安排32名傳媒聯絡隊人員，協助在場的傳媒朋友。有行動在電光火石間進行，警方呼籲傳媒工作者要以自身安全為上。

就警方於12日的行動，警察投訴科收到27宗由香港記者協會的投訴，投訴警察科已成立委員會跟進，相關警員和當日行動無關。

(羅君豪攝)

【11:28】林卓廷稱：「我想問賣港求榮、硬推惡法的李家超」，林詢問政府能否保證警方不會再以6月12日的同一手法對待記者。

李家超回應，警方一直尊重新聞自由及傳媒採訪的權力，亦會盡力配合傳媒工作，以及與傳媒保持有效溝通。警方會因應個別活動的目的、性質及最新形勢等做出風險評估及應變方案。他又提，到警方已制訂相關指引，供人員在公眾活動期間，靠文件核實傳媒工作身份，並提醒記者要配戴文件，讓現場警務人員識別。

李家超提到，警方一直在不影響行動下，協助傳媒工作，除非採訪區可讓傳媒作更好採訪，否則傳媒和公眾一樣，在公眾地方採訪。為進一步加強合作，2015年12月正式成立傳媒聯絡隊，適當情況下派出傳媒聯絡隊，為傳媒提供協助。現場傳媒工作者有需要可向傳媒聯絡隊求助。

(羅君豪攝)

【11:20】區諾軒質疑有警員在處理示威時動用多項武器，促政府承諾勿向示威者上半身射子彈，他期間有大叫「李家超下台」，獲民主派議員和應。

李家超回應稱，6月12日早上原本有和平集會進行，其後是「有大量戴口罩的人士衝出馬路阻塞交通」令市民被困，李強調警方一直採取容忍態度，直至下午3時情況惡化，有較前的示威者鐵枝、木板、鐵馬及磚塊攻擊警方，李家超指，警方當時一直後退至立法會門口附近示威區位置，而該處防線是為了保護立法會大樓內人士，警方其後在別無選擇的情況下使用適當及必要的武力控制場面。

李家超透露至今共32人被拘捕，涉公眾地方擾亂秩序、襲警等，又指有22名警員有不同程度的受傷。他強調警方就使用武力有嚴格訓練及指引，6月12日警方以適當裝備，包括警棍、胡椒彈、布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，控制場面。他提及使用槍械指引中，警員會瞄向示威人士身體最大的部份以制止佢地，他再重申若出現暴力情況，警隊有責任保護市民的生命財產，以適當武力確保公眾安全。

保安局局長李家超指，示威者在前方攻擊警方防線。(羅君豪攝)

【11:13】議員完成默哀，由毛孟靜帶領下叫出，「林鄭月娥下台」、「李家超下台」、「鄭若驊下台」及「撤回惡法」。

梁繼昌提出休會5分鐘，讓議員默哀，梁君彥宣布暫停會議。(羅君豪攝)

【11:10】梁繼昌提出休會5分鐘，讓議員默哀。梁君彥宣布暫停會議5分鐘。



【11:09】莫乃光向梁君彥提出，外面仍有相當多憤怒的市民，促其「一句深表同情都好」，梁君彥表示，任何大型事件有死傷，「我都係深表同情」。

【11:09】譚文豪稱在他們默哀期間，梁君彥一直說話，極不尊重死者，促他道歉。梁希望大家不要糾纏，未有回應。



【11:07】毛孟靜議員斥梁君彥是「幫兇」，將「整個立法會好似火車頭咁向前衝」，令立法會上周一及周二亦要開大會，致使公眾發起大型集會，問其會否下台，惟梁即指毛提出的並非規程問題，未有回應。

(羅君豪攝)

【11:05】梁君彥回應郭家麒指，根據議事規則及基本法安排時間，讓議員監測政府及辯論議案。從15個急切質詢中批准兩個急切質詢，亦有作出解釋，促請議員開始口頭質詢。



【11:03】郭家麒提出規程問題，斥立法會主席梁君彥助政府加快審議條例，形容他「龜縮」，令立法會、議員及議會蒙羞，他又提到連特首林鄭月娥都道歉，質疑梁君彥會否有說法，或下台。



郭又提及自己就醫管局病人資料疑外洩的問題提交急切口頭質詢，他指這是重大問題，涉及市民私隱，質疑梁為何不批准其急切口頭質詢。



【11:03】 有議員大叫「梁君彥可恥」

譚文豪提出，欲為反送中條例墮樓示威者梁凌杰默哀。(余俊亮攝)

【11:00】譚文豪欲為反送中條例墮樓示威者梁凌杰默哀，但主席梁君彥稱只為議會相關等人士逝世默哀，拒絕其要求

區諾軒就早前的示威中警方所使用的武力，在立法會會議提出急切質詢。（資料圖片）

立法會議員區諾軒指，警方對早前反對修訂逃犯條例的示威者使用武力，包括警棍和以槍械發射的胡椒彈、布袋彈及橡膠子彈，亦有警員開槍時瞄向沒有武器的示威者頭部，區質問政府會否承諾再向向示威人士上半身發射布袋彈及橡膠子彈，以免造成嚴重傷害。

民主黨立法會議員林卓廷就早前警方在示威中，向採訪記者使用武力，在立法會大會提出急切質詢。（資料圖片／張浩維攝）

民主黨立法會議員林卓廷就警員對示威中採訪的記者使用武力，提出急切質詢，內容針對警員於6月12日，在立法會綜合大樓外與示威人士發生大規模衝突期間，有外國記者表示，目擊有記者已表明身份，仍遭警務人員搜查裝備、侮辱、追打及噴射催淚水劑，甚至投擲催淚彈。林詢問政府能否保證警方不會再以同一手法對待記者。

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鄺俊宇亦會動議一項休會待續議案，就因應警方處理6月12日在立法會綜合大樓一帶公眾集會的手法（包括與市民及記者發生衝突、將集會定性為暴動，以及集會後大舉拘捕及搜捕參與集會人士等）及市民對此表達的意見進行辯論。