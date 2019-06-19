【逃犯條例．持續更新．直播】鄺俊宇怒斥李家超：你讀稿讀咗三次

立法會今日（19日）舉‍行大會‍，議員區諾軒和林卓廷就警方於6月12日處理大型示威集會的手法提出兩項急切口頭質詢。區諾軒指警方動用大量武器，亦有警員開槍時瞄向示威者的頭部，促港府承諾下次處理示威行動不會再向示威者上半身發射子彈。鄺俊宇亦就警方處理當日集會的手法，動議休會待續辯論。 保安局局長李家超出席會議時回應指，6月12日早上原本有和平集會進行，其後是「有大量戴口罩的人士衝出馬路阻塞交通」令市民被困，李強調警方一直採取容忍態度，直至下午3時情況惡化。多名議員質問李家超會否就事件道歉、下台，惟李表示，特首林鄭月娥昨日已就政府的不足而引起的矛盾道歉：「我亦係團隊之一，我亦對所引起的社會矛盾及紛爭道歉。」

【14:35】葉建源稱事件令警員形象「插水」過往曾高達54.8%，但警隊在遊行前只剩22%，他質問李家超警方行動的合法性。李家超再重覆回應，稱現場若已發生混亂，容易蔓延到其他地方，促現場人群散去，需要整理資料才可判斷情況。

【14:29】周浩鼎稱，6月12日的確有部份示威人士參與暴力衝擊，他的說法與李家超一致，指警方當日面對暴力行為不斷向後退，退無可退時才迫於無奈驅散人群。

他請大家設想若執行職務的警員是自己的家人，必定感到擔驚受怕。周續問，今次暴力衝擊由誰策劃，警方又將如何追究。

李家超稱，警方會調查刻意的暴力行為，而傳媒報道及網上片段所見的確有人有計劃地挖磚及運往現場，亦有人在地盤取鐵枝往警方防線前。他又引述一段外國媒體報道，紀錄了在示威區的衝擊行為，警方會詳細調查。

(羅君豪攝)

【14:23】尹兆堅直斥「政府見到棺材都唔流眼淚」，稱政府仍不願正面回應問題。「有個真正朋友的確好極」，警方在可少鐵證如山的片段及在席議員作證下，促政府及建制派切以偏概全，他強調在場除速龍小隊外，亦有大量警員使用暴力。

他問李家超，現場大量沒有警員編號的人員，未知是否警員，如何追究。而警員沒有警告下開槍，包括放冷槍，是否違規。

李家超稱政府在6月13日的回應，警方曾多次舉黑旗及發出口頭警告，他又稱電視影到警方有舉旗。

立法會於下午約2時17分會議恢復。(羅君豪攝)

【14:17】立法會會議恢復。

葛珮帆稱，集會時可惜有一部份人攻擊警員，並非手無寸鐵的人，亦有「警嫂」哭訴擔心孩子安全。她詢問政府是否曾有非法集會發生。

李家超指，警員執行職務時受到法律上的規限及保障，因為如果警員以適當措施處理環境，是履行職責。有人將警隊家屬資料公開，或在網上發言欲傷害家屬，警方會以必須措施確保警隊及其家人安全。

葛珮帆追問6月9日及12日是否有非法集會，李家超無回應，只指若有任何衝擊警方行為就是違法。

涂謹申及其他民主派議員即在會議廳大叫，「李家超下台」。(羅君豪攝)

【13:50】涂謹申及其他民主派議員即在會議廳大叫，「李家超下台」。李慧琼促議員，「大家請保持冷靜，現場氣氛比較緊張」，表示將暫停會議，但未有提及暫停時間。

【13:45】葉建源、涂謹申等議員提出規程問題，要求主席休會30分鐘，讓保安局局長李家超掌握更多資料。李家超重申要由警方公布，強調他手頭上沒有相關資料。

李慧琼再稱李家超的回應是暫停會議與否的重要考量，但李家超進一步將責任交由警方提供，攤手稱「我無呢個資料」。

譚文豪要求即時召警務處處長盧偉聰到場，回答相關警察裝束問題。李慧琼未有理會，指局長無表示需要額外時間準備資料。

曾任職監警會的黃碧雲指，警員需顯示警員編號，但清場當日速龍小隊穿上無編號的制服、戴上面罩後「只係一舊黑色嘅嘢」。(羅君豪攝)

【13:40】曾任職監警會的黃碧雲指，警員需顯示警員編號，但清場當日速龍小隊穿上無編號的制服、戴上面罩後「只係一舊黑色嘅嘢」，市民無法得知其身份。

郭榮鏗即提出規程問題，相關資料非常重要，提議應休會讓局長準備相關資料，代主席李慧琼稱並非規程問題，將郭的建議拋予李家超回應，李家超僅指：「速龍小隊佢哋嘅服飾，我手頭上無呢個資料」，又指應由警方事後提供。

鄺俊宇對保安局局長李家超怒吼：「你讀稿讀左三次啦！」(羅君豪攝)

【13:37】鄺俊宇怒吼「你讀稿讀左三次啦！」，惟李家超繼續看著講稿，講讀出投訴警察課工作程序。

【13:35】鄺俊宇怒斥警員「打人打上癮」多次詢問李家超是否下台，但他未有正面回應。鄺俊宇又指，速龍部隊沒有委任隊、「記認」及警員編號，問李家超會否披露6月12日當日工作的警員資料，以及日後警員身上會否有警員編號。

李家超稱所有警員身上的服裝有設定的，稱投訴警察科有辦法查出當日警員是否符合要求，強調已成立特別隊伍優先處理投訴。

【13:30】梁耀忠直斥李家超僅為「人肉錄音機」，不斷重覆同一段發言，並追問如何在警方濫權下確保市民安全參與集會。李家超回應，任何情況下警方都會照顧市民人身安全，但若好小撮人製造混亂，很快便會蔓延至其他地方。

梁耀忠朗讀市民的短訊，該市民指自己6月12日在民陣的集會區域、即龍匯道，以保自己安全，惟警方以武力驅趕，斥「警方意圖謀殺」。(羅君豪攝)

【13:23】梁耀忠朗讀市民的短訊，該市民指自己6月12日在民陣的集會區域、即龍匯道，以保自己安全，惟警方以武力驅趕，該市民斥「警方意圖謀殺」，亦有同行者現創傷後遺症，請議員為其追究警方濫權行為。

梁耀忠質問李家超「根據現場情況採取適當武力確保公眾安全」的說法，指警方實際上是用了相反的做法，無法確保公眾安全。

李家超再重覆「主體答案」述說當日情況，警方一直容忍至有暴力衝擊出現。他指警方當時退後差不多100米至立會示威區，希望衝擊情況減低不果才控制場面；他指，政府已表達歉意，並承認工作有不足，又提及警方每次處理大型行動後均會總結經驗。

(羅君豪攝)

【13:15】林健鋒提到多名警察執勤時受傷，稱不少地方鎮壓暴力的行為，亦會使用催淚彈，他們的武力遠遠超過香港，質疑為何在香港發生時的反應之大。他問，李家超是否有收到警員資料外洩的求助。

李家超稱，香港不應有此對立面，私隱專員公署稱，任何人在社交平台公開個人資料要考慮搜集資料的途徑，若公開他人資料作欺凌是犯法的。

(羅君豪攝)

【13:08】許智峯提及特首的「真誠道歉」，惟李家超今日繼續批評年輕示威者暴力，不了解真誠何在。許重提李家超曾向台灣殺人案的家屬叫他們釋懷；許詢問李家超會如何向受傷的示威者家屬解釋。

李家超指，不能將電視畫面見到的暴力衝擊當作完全沒有發生，強調絕大部份遊行和平參與者並非警方針對的人士。

李家超又稱，表達意見的人是對政府工作不足表達不滿，「我當然係知道同聽到」。

許智峯批評李不敢慰問受傷示威者，李家超無回答問題，只重覆警方必須平衡，本着執行職務，令社會在大型群眾活動時安全且有序進行。

梁美芬稱為「沉默大眾」發聲，指自從朱經緯因用警棍打市民，從而被控後，很多人不想家人從事警察。（余俊亮攝）

【13:00】梁美芬稱為「沉默大眾」發聲，她提到自從朱經緯因用警棍打市民，從而被控後，很多人不想家人從事警察，因即使警員跟足指引，仍無法受法律保護，問李家超是否有檢討相關指引。

李家超稱，已成立督導委員會檢視做法及指引，檢視了武力使用的相關政策，委員會下亦布小組跟進武力指引、程序及訓練事項。

梁美芬追問，自「朱Sir案件」，跟足指引仍被檢控，質疑指引功效。李家超稱警隊會檢視指引。

陳志全追問李家超，當日有救護人員已將傷者救上救護車，但被警員拉下來指「唔准上救護車」。（余俊亮攝）

【12:58】陳志全追問，當日有救護人員已將傷者救上救護車，但被警員拉下來「唔准上救護車」一事有無相關指引。李家超指沒有充分資料，拒絕評論個案，僅重覆警方會收集證據，審視後再作判斷。

【12:57】陳志全斥責，李家超在會議的首個半小時答非所問，「市民火滾話佢答得衰過1823（政府熱線）」，其道歉亦並非主動，只在議員詢問之下才道歉。

他又稱，主席梁君彥需為上周的立法會大會安排負責，惟梁君彥指現為質詢時間未有回答。

梁志祥指，6月12日下午有暴力衝突，示威者拿不同物品攻擊警員。其中一名警員被磚頭擲中，應聲倒地。（余俊亮攝）

【12:50】梁志祥稱要慰問受傷人士，他在6月12日當天身在立法會，下午有暴力衝突，示威者拿不同物品攻擊警員。其中一名警員被磚頭擲中，應聲倒地。他稱警方使用適當武力，他問李家超會否控告「暴徒」。

李家超稱集會大部份人士不同意任何暴力，強調政府沒有認為所有遊行人士均有涉及暴力行為。

梁繼昌提及集會當日有一名傷者被救護員救起，想帶往療傷，遭警員阻止；梁質疑該警員阻止公職人員執行職務。（余俊亮攝）

【12:46】梁繼昌引述網上的帖文，提及集會當日有一名傷者被救護員救起，想帶往療傷，遭警員阻止；梁質疑該警員阻止公職人員執行職務。

李家超指，混亂情況要考慮其他客觀因素，若在調查過程中將所有證據綜合起來，投訴警察課會處理。梁繼昌追問事件是否涉及刑事成分，警方會否主動調查，李家超避答，僅稱警方收到任何相關投訴或報案均會處理。

【12:42】胡志偉引述李家超回應文本，警員在使用武力前，在適可下發出口頭警告。胡志偉他指，自己當日在添美道現場，眼見群眾和警員間有80至100呎距離，他要求和負責人對話，但負責人不願意面對，更發射催淚彈。

他問李家超：「在需要及沒有其辦法下，要喺我身旁射出催淚彈？」李家超再次回應投訴警察科及監警會將公平、公正處理。

胡志偉強調已表明議員身份，手上亦未有持有任何物品，問李家超是否需要發射催淚彈，李家超稱這是證供之一，調查會審視口供。

郭家麒怒斥李家超及特首林鄭月娥消費台灣殺人案，吃人血饅頭，令200萬人上街後仍自覺與自己無關。(余俊亮攝)

【12:36】郭家麒怒斥李家超，「我未見過有人咁賤、咁厚顏無恥」，直斥李家超及特首林鄭月娥消費台灣殺人案，吃人血饅頭，令200萬人上街後仍自覺與自己無關。 郭續質問鎮壓的決定是否中聯辦的命令，以及李家超與林鄭月娥事前是否知情。

李家超回應，任何行動都由警隊執行，最高負責人是警務處處長，澄清「我係無參與行動上任何事情」。他續稱，在大壓力的情況下，希望各方互相理解。

郭家麒追問是否「成個波要盧偉聰孭晒？」李家超重申是由警隊執行職務，警員有責任令傷害減到最低。

莫乃光質問李家超，究竟何時釋放被捕人士。(余俊亮攝)

【12:29】莫乃光表示200萬人遊行促李家超下台，市民才是李家超的老闆，問李家超「你有冇見過老闆叫你辭職，你話你仲有嘢要做？」莫提到，很多年輕人擔心被捕的學生，問李家超究竟何時釋放被捕人士。

李家超回應，當日集會人士大多以和平方式表達意見，警方已釋放8位人士，律政司決定不採取行動，並著他們取回保釋金。李家超續指，他明白公眾希望他們盡快處理案件，律政司考慮相關個案後，會作出決定。

莫乃光再追問現時多少人士被捕，李家超稱昨日才確定立法會緊急質詢，所以手上沒有警方相關數字，但確定最少8人被釋放。

張超雄關注一名女示威者在立法會倒地、無任何反抗力之下，仍被七至八名警員用警棍打，質疑警方是否使用過份武力。(余俊亮攝)

【12:25】張超雄批評政府冥頑不靈，不聽取市民意見，又關注一名女示威者在立法會倒地、無任何反抗力之下，仍被七至八名警員用警棍打，質疑警方是否使用過份武力。

李家超再以「警察投訴課會處理」為答覆，續指「唔希望今次事件，令我哋再去針對被嚴重襲擊的立法會示威區警務人員，被鐵枝鐵馬擲中的情況」，他又相信調查後會有公平公正的結果。

鄭松泰稱政府最初推逃犯條例修例為「陳同佳案」死者，尋找公義，但政府未有還公義給早前在太古廣場墮樓人士。(余俊亮攝)

【12:23】鄭松泰稱政府最初推逃犯條例修例為「陳同佳案」死者，尋找公義，但政府未有還公義給早前在太古廣場墮樓人士。李家超回應，對任何傷亡表示難過，就政府不足表示歉意，將來工作會做得更好。

毛孟靜質疑，李家超口口聲聲捍衛新聞自由，但警方竟以粗言對待記者。(余俊亮攝)

【12:18】毛孟靜斥，「李家超講講吓好似同場加映道歉咁」，強調警方是全副武裝，但李家超竟指警員生命受威脅，質問其為何要火上加油。她又質疑，李家超口口聲聲捍衛新聞自由，但警方竟以粗言對待記者，詢問曾奪「最佳父親獎」的李家超作為兩子之父，如何了解「記你XX」四個字。

李家超重覆，相關人士可向監警會投訴，希望大眾理解警員的壓力。如果任何行為不符合警隊要求，投訴警察課會處理，呼籲大眾勿發洩在警員身上，警員是依法執行職責。

至於警員粗言一事，李稱：「任何嘅語言，我哋都係交返畀投訴警察課處理」。

【12:12】李家超又提到警方只是緊守崗位，執行職務，「大家係咪要對立到咁敵意」，他在網上看過不同言論，包括「要恰到佢哋跳樓」、「同學們要在學校對抗警察子女」，他不建議網上宣揚仇恨言論。

他希望市民不要把對政府不滿意的地方，宣洩在警隊身上，警員只是盡忠職守，令大家可免除暴力威脅。

【12:08】邵家輝稱，6月12日全港沒有人勝，他形容當日建制派議員聚集一起看三個電視台的新聞，他稱NowTV新聞在當日下午3時，可見到現場有示威者攻擊警方，衝入立法會。

他事後亦有向立法會保安查詢，他反問難道應讓示威者衝入立法會，危害立法會內其他人士。當中警務人員受到欺凌。他問李家超，如何重振警員心態？

李家超稱，當日一部份人只是集會表達意見，沒有使用暴力。即使其他地方未必涉暴力，但確實有報道提到，下午3時後，有前線人士用武力衝擊，他強調是有電視台新聞報導播出相關片段。

【12:02】李國麟引述記者憶述當日有人群正退向中信大廈時，警方竟然向人群發射幾發催淚彈，質問李家超哪一條通例容許警員向後退的人士發射催淚彈。他又斥責監警會欠公信力，應找獨立機構調查事件。

李家超回應指「人數相當大」的集會，不同地方會發生不同事情，他指現場畫面混亂，呼籲人群勿再前往金鐘，因為若再有人聚集會令情況更亂，因此警方必須勸喻及驅散現場人士。他續指，每個指揮官必須按現場情況處理問題，「指揮官點解作出呢個決定、有咩理由」，必須要全面審視先可作出公平公正的判斷。

李家超形容當日情況為「困難」，「喺混亂同壓力下，對任何人產生嘅傷害係唔可以抹殺」；李又表示，只睇某個片段未必掌握晒現場情況，投訴警察科會收集所有資料，包括網上片段及證人提供的資料。

【11:57】范國威提到6月12日民陣有不反對通知書集會，但警隊在立法會示威區衝突後，包抄集會人士，並發射催淚彈，集會人士衝到中信大廈，情況危險，險釀成人踩人事件。

李家超稱，有關指揮官會按實際情況處理，要有專業判斷，又提到應綜合媒體片段，投訴警察科會查看當時情況，為何做出如此決定，綜合考慮整體情況，並交給監警會作出審核。

李家超強調，投訴警察課要搜集證人時，會和過往一樣，全面審視證據。投訴警察課一直本着公平、公正，過往一直用相同機制，並交監警會審核，向大家知道結果。

【11:53】楊岳橋形容過去數星期在香港的衝突是「前所未見」，直斥向市民開槍的部門是由李家超負責，「你呢個保安局局長廢㗎？白做㗎？」再次詢問其會否下台。

李家超指，自己是參與推動修例的團隊之一，隨即被席間議員質問「你係之一？」李無回應，重申自己會配合行政長官，未來推行政策會更廣泛聽取意見。

楊岳橋形容過去數星期在香港的衝突是「前所未見」，直斥向市民開槍的部門是由李家超負責，「你呢個保安局局長廢㗎？白做㗎？」(羅君豪攝)

【11:51】郭榮鏗稱已多次提醒李家超不要借用台灣案例，不要借用港人良知，質疑李家超是否知道多少港人要求他問責，要求李家超清楚回應，不可以「陰聲細氣」地回應會否下台。

李家超重申，特首林鄭月娥昨日已就政府的不足而引起的矛盾道歉，會配合特首未來三年的工作。

【11:48】陳淑莊稱，李家超作為問責局長，有份推銷送中條例，導致兩次逾百萬港人上街，令部份市民頭部受傷，陳質問李，「有無諗住向全港人道歉同問責落台？」

李家超回應稱，行政長官林鄭月娥昨日已清楚表達出，今次修例工作政府做得不足，她亦已向政府的不足引起的矛盾道歉，他指「我亦係團隊之一，我亦對所引起的社會矛盾及紛爭道歉」。李家超發言及致歉時，大部份時間均低頭看向下方稿件。

陳淑莊質問李家超：「有無諗住向全港人道歉同問責落台？」(羅君豪攝)

【11:41】林卓廷稱李家超回應嘔心，記協提交的投訴中包括，有警員拿警棍追打記者及被侮辱等情況，有理由相信當時警方清楚知道記者身份，仍使用不必要的武力及威嚇。警察全副武裝，沒有委任證及警員號碼，斥李家超是否可「隔住電腦MON，聞下佢咩味」，他更質疑警察是否故意隱藏警員號碼。

李家超稱監警會和警方會議，當中有34宗投訴，亦有記協提交的27宗投訴。警方已成立專責小隊調查，希望調查可盡快公立、公正完成。監警會代表亦表示，會找出當日工作的警方，調查亦有會監警會人員出席，確保公平、公正。

李續指，每一宗投訴，警方會全面審視證據，確保調查中可找出警方需要的證據。

林卓廷指，警察全副武裝，沒有委任證及警員號碼，斥李家超是否可「隔住電腦MON，聞下佢咩味」而知其身份。(羅君豪攝)

【11:37】區諾軒指警方使用武力前有無發出警告，以及是否使用「最低武力」，因傳媒片段未見警方開槍前有舉黑旗示意，他質問李家超「射頭、射眼係咪最低武力？係？定唔係？」

李家超僅再重申，警方於立法會的防線受嚴重衝擊，李強調，電視畫面見到前線示威者有暴力行為，在場的警員及記者人身安全受影響，警方需採取適當行動。他未有正面回應「射頭、射眼」的問題。

惟區諾軒再追問時，他補充指，「當然咁混亂的情況，所有人嘅動作都係會移動」，並指若有投訴監警會將處理。

【11:30】李家超表示，6月12日場面混亂，現場有暴力示威者，警方的目的僅針對違法行為，而警方安排32名傳媒聯絡隊人員，協助在場的傳媒朋友。有行動在電光火石間進行，警方呼籲傳媒工作者要以自身安全為上。

就警方於12日的行動，警察投訴科收到27宗由香港記者協會的投訴，投訴警察科已成立委員會跟進，相關警員和當日行動無關。

(羅君豪攝)

【11:28】林卓廷稱：「我想問賣港求榮、硬推惡法的李家超」，林詢問政府能否保證警方不會再以6月12日的同一手法對待記者。

李家超回應，警方一直尊重新聞自由及傳媒採訪的權力，亦會盡力配合傳媒工作，以及與傳媒保持有效溝通。警方會因應個別活動的目的、性質及最新形勢等做出風險評估及應變方案。他又提，到警方已制訂相關指引，供人員在公眾活動期間，靠文件核實傳媒工作身份，並提醒記者要配戴文件，讓現場警務人員識別。

李家超提到，警方一直在不影響行動下，協助傳媒工作，除非採訪區可讓傳媒作更好採訪，否則傳媒和公眾一樣，在公眾地方採訪。為進一步加強合作，2015年12月正式成立傳媒聯絡隊，適當情況下派出傳媒聯絡隊，為傳媒提供協助。現場傳媒工作者有需要可向傳媒聯絡隊求助。

李家超指，6月12日當日，警方一直採取容忍態度，直至下午3時情況惡化。(羅君豪攝)

【11:20】區諾軒質疑有警員在處理示威時動用多項武器，促政府承諾勿向示威者上半身射子彈，他期間有大叫「李家超下台」，獲民主派議員和應。

李家超回應稱，6月12日早上原本有和平集會進行，其後是「有大量戴口罩的人士衝出馬路阻塞交通」令市民被困，李強調警方一直採取容忍態度，直至下午3時情況惡化，有較前的示威者鐵枝、木板、鐵馬及磚塊攻擊警方，李家超指，警方當時一直後退至立法會門口附近示威區位置，而該處防線是為了保護立法會大樓內人士，警方其後在別無選擇的情況下使用適當及必要的武力控制場面。

李家超透露至今共32人被拘捕，涉公眾地方擾亂秩序、襲警等，又指有22名警員有不同程度的受傷。他強調警方就使用武力有嚴格訓練及指引，6月12日警方以適當裝備，包括警棍、胡椒彈、布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，控制場面。他提及使用槍械指引中，警員會瞄向示威人士身體最大的部份以制止佢地，他再重申若出現暴力情況，警隊有責任保護市民的生命財產，以適當武力確保公眾安全。

保安局局長李家超指，示威者在前方攻擊警方防線。(羅君豪攝)

【11:13】議員完成默哀，由毛孟靜帶領下叫出，「林鄭月娥下台」、「李家超下台」、「鄭若驊下台」及「撤回惡法」。

梁繼昌提出休會5分鐘，讓議員默哀，梁君彥宣布暫停會議。(羅君豪攝)

【11:10】梁繼昌提出休會5分鐘，讓議員默哀。梁君彥宣布暫停會議5分鐘。



【11:09】莫乃光向梁君彥提出，外面仍有相當多憤怒的市民，促其「一句深表同情都好」，梁君彥表示，任何大型事件有死傷，「我都係深表同情」。

【11:09】譚文豪稱在他們默哀期間，梁君彥一直說話，極不尊重死者，促他道歉。梁希望大家不要糾纏，未有回應。



【11:07】毛孟靜議員斥梁君彥是「幫兇」，將「整個立法會好似火車頭咁向前衝」，令立法會上周一及周二亦要開大會，致使公眾發起大型集會，問其會否下台，惟梁即指毛提出的並非規程問題，未有回應。

(羅君豪攝)

【11:05】梁君彥回應郭家麒指，根據議事規則及基本法安排時間，讓議員監測政府及辯論議案。從15個急切質詢中批准兩個急切質詢，亦有作出解釋，促請議員開始口頭質詢。



【11:03】郭家麒提出規程問題，斥立法會主席梁君彥助政府加快審議條例，形容他「龜縮」，令立法會、議員及議會蒙羞，他又提到連特首林鄭月娥都道歉，質疑梁君彥會否有說法，或下台。



郭又提及自己就醫管局病人資料疑外洩的問題提交急切口頭質詢，他指這是重大問題，涉及市民私隱，質疑梁為何不批准其急切口頭質詢。



【11:03】 有議員大叫「梁君彥可恥」

譚文豪提出，欲為反送中條例墮樓示威者梁凌杰默哀。(余俊亮攝)

【11:00】譚文豪欲為反送中條例墮樓示威者梁凌杰默哀，但主席梁君彥稱只為議會相關等人士逝世默哀，拒絕其要求

區諾軒就早前的示威中警方所使用的武力，在立法會會議提出急切質詢。（資料圖片）

立法會議員區諾軒指，警方對早前反對修訂逃犯條例的示威者使用武力，包括警棍和以槍械發射的胡椒彈、布袋彈及橡膠子彈，亦有警員開槍時瞄向沒有武器的示威者頭部，區質問政府會否承諾再向向示威人士上半身發射布袋彈及橡膠子彈，以免造成嚴重傷害。

民主黨立法會議員林卓廷就早前警方在示威中，向採訪記者使用武力，在立法會大會提出急切質詢。（資料圖片／張浩維攝）

民主黨立法會議員林卓廷就警員對示威中採訪的記者使用武力，提出急切質詢，內容針對警員於6月12日，在立法會綜合大樓外與示威人士發生大規模衝突期間，有外國記者表示，目擊有記者已表明身份，仍遭警務人員搜查裝備、侮辱、追打及噴射催淚水劑，甚至投擲催淚彈。林詢問政府能否保證警方不會再以同一手法對待記者。

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鄺俊宇亦會動議一項休會待續議案，就因應警方處理6月12日在立法會綜合大樓一帶公眾集會的手法（包括與市民及記者發生衝突、將集會定性為暴動，以及集會後大舉拘捕及搜捕參與集會人士等）及市民對此表達的意見進行辯論。