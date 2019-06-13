【逃犯條例】警方金鐘站外帶走一男子　現場遺物資被市民拿走

抗議《逃犯條例》修訂的示威演變成激烈衝突接近今日（13日）清晨平息，金鐘一帶今早（13日）大致平靜，未見市民聚集，但大批警員仍在政府總部及立法會大樓門外嚴密布防。 早上8時半，8名運送物資的市民在港鐵金鐘站外，被2名警員查身份證及搜查袋，其間先後40名警員到場，擾攘逾一小時，最終警方在9時45分帶走一名男士，其他人士則被放走，現場遺留大量物資。

大批警員於9時半前到達金鐘站C2出口，及後沒收在場的大堆物資。(陳芷昕攝)

8男女被警包圍

金鐘站C2出口外，8名運送物資的市民，分別是7男1女，被兩名警察搜身及查身份證，擾攘超過1小時，其間警察把市民身上的生理鹽水一一拿出來檢查，檢查市民身旁8袋物資，又不時拿起電話，相信是致電同僚。

其後約40名警察先後到達，約15名警察包圍著8名市民，其後著當中7名市民離去，最後一名年約20歲的男士被帶上警車離開。剩下的物資在半小時後，被其他市民分批拿走，她們稱會拿到其他示威市民在金鐘的聚集地。

現場不時有市民走近查詢情況，擔心被包圍的市民安危，就讀大學二年級的陳小姐表示，過去多日亦有到金鐘支援，她表示極度不滿警察處理方法，形容警方「沒有經深思熟慮」便攻擊市民，她稱警方沒有必要在通往中信大廈的天橋上放催淚氣體，因為市民已經逐步散去，又有不少人在跑走，認為警方行為並無必要。

警方最後帶走一名年輕人協助調查。（陳芷昕攝）

金鐘站外剩下的物資，在半小時後被其他市民分批拿走。(陳芷昕攝)

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）