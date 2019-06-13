【逃犯條例】特朗普：示威規模前所未見　G20峰會或晤習提修例

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（12日）於白宮會見傳媒，期間提到香港就修訂逃犯條例所引起的爭議，他表示，相信香港和中國有能力解決問題。 白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）同日較早前稱，特朗普或在6月底於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平商討美中貿易問題時，同時發表對香港修例的看法。

那裏有一百萬人，是我見過最大規模的示威。（That was a million people. That was as big a demonstration as I've ever seen.） 美國總統特朗普周三（12日）被問到香港民眾就反《逃犯條例》發起示威的看法

特朗普稱，明白示威的理由，相信港府和北京有辦法解決問題。他是繼眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）之後，就香港情況表態的美國政治人物。

佩洛西周二（11日）發表聲明，指「所有熱愛自由的心靈，無一不被百萬港人的勇氣所感動。這些香港人周日（9日）上街，和平表達他們的權利，捍衛他們的主權，並譴責那條可怕的《逃犯條例》。中國所控制的立法會正在審議的《逃犯條例》，展示了北京肆無忌憚地踐踏法律，以壓制異議，並扼殺香港人的自由。這項立法將使綁架商人、書商和任何中國不喜歡的人合法化，並危及生活在香港的8.5萬名美國人的安全，正如香港民主黨創黨主席李柱銘最近撰文指，這條法例恐怕會摧毀香港的自由社會」。

她說，《逃犯條例》危害美國和香港共榮發展了20多年的緊密關係，若條例通過，國會將別無選擇，只能重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否有「充份自治」，國會正期待參議員魯比奧（Marco Rubio）、中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）和眾議員史密斯（Chris Smith），在未來幾天推出全新的跨黨《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

佩洛西謂：「眾議院和參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）、政府以及所有譴責這危險的《逃犯條例》修訂的人團結一致。美國與香港人站在一起。」

1/ I'm proud to stand with the people of #HongKong. Passage of the #ExtraditionLaw would put Hong Kong human rights advocates, business persons, journalists and American citizens at risk of rendition to mainland #Chinahttps://t.co/Djd40R8wfo — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) June 12, 2019

另外，美國眾議院程序委員會主席麥戈文（Jim McGovern）周三於Twitter留言，表示與香港民眾站於同一陣線，指《逃犯條例》會令當地人權人士、商人、記者和美國公民或被引渡到中國。他呼籲行政長官林鄭月娥及立法會主席梁君彥撤回有關法例，另外尋求方案保留香港自治，保障人權及法治。

麥戈文呼籲警務署及保安局下令警方勿使用過份武力，保障市民表達言論自由。他認為，保障人權和法治是香港繁榮及港美關係的根基，假如《逃犯條例》通過，美國國會需要考慮修改1992年《香港關係法》，以反映當地自治受到侵蝕。

麥戈文表示，會在本周與魯比奧（Marco Rubio）及史密斯（Chris Smith）於國會提出《香港人權及民主法》，重申美國關注香港的人權和法治被中國政府干預的情況。

（路透社）