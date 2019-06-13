【逃犯條例】教聯強烈譴責發動罷課　又稱若停課會帶來潛在問題

6月12日在金鐘一帶發生衝擊事件後，教協隨即發出聲明發動全港本周罷課。香港教育工作者聯會在6月13日早上舉行記者會，對罷課行動表示譴責和反對，並指此行動將會影響學校的教學秩序和學生學習進度。教聯更憂慮，金鐘一帶的暴力衝擊事件，會危及學生的人生安全，希望全港教師能以學生的安全和前途為首要考慮，以理性行動表達政治訴求。 撰文：何綽妍

香港教育工作者聯會對罷課行動表示譴責和反對。（何綽妍攝）

教聯認為教協發動停課的決定表現出「政治騎劫教育」的姿態，此行動對現時緊張的社會政治氛圍是火上加油。他們認為校園應該是一片淨土，不能將政治帶入校園，他們堅信「政治歸政治，教育歸教育。」

對於教協「罷課不罷教」的口號，教聯認為此舉不負責任，因為課的核心為教，罷課就是罷教。教育工作者有責任守護孩子，教聯亦相信教育工作者，不會因個人政治取向而影響教育。

不少學生昨日（12日）罷課到金鐘。（資料圖片／歐嘉樂攝）

教聯亦，指收到有學校報告，有學生在朋輩壓力下參與金鐘一帶的行動，教聯建議學生應先清晰了解修訂逃犯條例一事。家長和教師能與學生理性分析，學生應堅持自己的信念，不應因朋輩壓力下參與有機會令自己身陷險境的活動。

現時若宣布停課會帶來許多潛在問題

教聯亦認為教育局現時無需就社會情況宣佈停課。主席黃錦良稱現正值學期末，有許多考試和學習仍在進行中，因此不應停課。此外，黃指在社會不平靜的情況下宣佈停課會帶來許多潛在問題。若中西區和灣仔區學校的師生在回校途中有任何困難，學校能夠彈性處理。

教聯亦呼籲有關團體收回發動全港罷課的決定。他們稱絕大部份學校和老師都會繼續謹守崗位，用心守護和教導孩子。