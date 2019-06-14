【逃犯條例】東京2500人集會聲援香港：我哋係被時代選中嘅細路

《逃犯條例》修訂爭議在香港不斷升溫，就在示威者與警方發生衝突之後的周四（13日），日本東京亦有人在澀谷舉行集會，反對港府修訂《逃犯條例》。根據神奈川新聞的報道，當晚約有2500人參與集會。有在場人士表示大約有三分一為香港在日留學生。 不少日本學生代表在集會中發言，聲援香港人反對《逃犯條例》修訂。當中有一位自稱為宅男的日本學生熱血地表示，年輕的一代應當站出來，因為「我哋係被時代選中嘅細路」。

發起人奧田愛基現場以粵語為香港集氣，「香港加油」。（讀者Kit Chan提供）

活動疑由日本大學院生、27歲的元山仁士郎發起，下午5點30分至6時30分在香港駐東京經濟貿易辦事處前舉行；其後在晚間9點至10點，於澀谷JR站前再次舉行集會。在Twitter上已有不少日本人以 #TOKYOantiLAB發帖支援。

參與集會的華人學生Kit Chan接受《香港01》訪問時表示，活動期間大會曾讓港人舉手，現場大約有三分一為港人在日留學生，其餘還有當地人及台灣留學生。有日本社運人士使用粵語「香港加油」呼喊口號；集會最後亦有香港留學生上台齊唱《海闊天空》。

山仁士郎（彩色衫）自言是一個宅男，認識一些一樣喜歡《數碼暴龍》的香港朋友，他認為年輕一代應該站出來承擔責任，更發表熱血宣言：「我哋係被時代選中嘅細路」。（讀者Kit Chan提供）

日本社運代表：我哋係被時代選中嘅細路

除了發起人元山仁士郎之外，亦有不少日本學運人士參與。26歲的奧田愛基自言是一個宅男，認識一些一樣喜歡《數碼暴龍》的香港朋友，他認為年輕一代應該站出來承擔責任，並引用《數碼暴龍》名句：「我哋係被時代選中嘅細路」。

通常有日本學生代表表示自己的女友是香港人，此刻已返回香港反對《逃犯條例》修訂，他說自己有責任聲援香港人，號召所有人用自己的口，將香港正在發生的事情傳開到全世界。同場亦有台灣在日留學生發言。

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