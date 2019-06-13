【逃犯條例】走過抑鬱陰霾　藝術家倡畫畫釋負壓：勿因絕望而放棄

《逃犯條例》修訂原定昨日（12日）恢復二讀辯論，觸發大批示威者到金鐘抗議及衝擊警察防線；警方亦以催淚彈、布袋彈和橡膠子彈對付，其後更把事件定性為「暴動」。 當社會充斥負能量，有現代藝術家默默在海富天橋擺檔，歡迎市民畫畫抒發負面情緒，「不是每次要做主角，總有人在後支援」，希望示威者不要因絕望情緒而放棄這個地方，「今次不是失敗，只是未成功」。

警方「速龍小隊」驅趕示威者。（李澤彤攝）

眼看不少市民愛在IG Story抒發負面情緒，責罵其他人「點解唔出來？」，充斥壓力及絕望情緒，現代藝術家希爾認為，「可能會嚇走中立的人，應聚集更多正能量，再思考如何有效為香港出力」。

由「唔好再射殺學生」變成「慈悲才是你最大的武器」

希爾下午帶著畫筆及寫上「歡迎畫畫抒發」的紙條，在海富天橋鼓勵經過的市民前來聊天、畫畫，抒發負能量，當中不少人憤慨地憶述昨日的混亂場面。他說，有六旬老翁希望向警察表達「唔好再射殺學生」，但想把字眼改得稍溫和，故最後希爾幫其改為「慈悲才是你最大的武器」，希望感染前線警員切勿再用武力。

今次不是失敗 只是未成功

正能量的動力，原來亦來自一場痛苦的經歷。希爾因纖維肌痛症，缺席昨日的示威，他說：「這是抑鬱帶來的後遺症，有時痛得好似被火燒」原來約三年前曾患上抑鬱，一直被負能量纏繞，上課時也想到自殺，最後靠畫畫才找到出路。

曾經歷雨傘運動，抗爭過後也曾有無力感，也明白市民對昨日的武力鎮壓或感到憤怒，但認為應在自己的崗位做好自己的工作，把憤怒化成下次的動力，「今次不是失敗，只是未成功」。

麥婆婆表示，看見不少年輕人在抗爭後，留到現場清理垃圾，覺得很感動。（勞敏儀攝）

八旬麥婆婆多次出席社會運動：撐下場，多個人支持

曾參與「雨傘運動」的八旬麥婆婆多次出席社會運動，昨日在警察武力清場時也在場，「後生的不讓我走太前，少少不舒服，但為下一代，我死了都值得」。昨日看到特首林鄭月娥的電視講話，她直斥「林鄭好衰，睇她不順眼，比梁振英還衰，堅持要填海，不聽民意」。而令她最感動的，是看見不少年輕人在抗爭後，留到現場清理垃圾，故她也不能輕易缺席抗爭，「撐下場，多個人支持！」