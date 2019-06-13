港府明日諮詢長遠減碳策略　或向內地核能煤電　恐轉嫁污染

為應對氣候變化，港府將於明日（14日）展開為期三個月的長期減碳策略公眾諮詢，據了解，文件建議本港2050年的總碳排放量要較2005年減少六成，八成能源要達至「零碳排放」。諮詢方向包括透過「區域合作」，選購「零碳排放」能源，亦即有可能是向內地購買核能或可再生能源，但文件不會提供所購的能源選項、價錢及購買的百分比，只會詢問公眾是否贊成購過區域合作減排。 消息人士批評，政府的諮詢是企圖含糊過關、形容是魔鬼在虛無的細節，擔心日後政府會單方面作選擇，向內地購買核電。

港府擬向內地購買核能或可再生能源，達至2050年八成能源零碳排放的目標。圖為大亞灣核電廠。（視覺中國）

諮詢欠缺選項、百分比、價錢

環境局轄下的可持續發展委員將於明日就長遠減碳策略諮詢公眾。據悉，諮詢文件會詢問公眾是否同意透過區域合作達致「零碳排放」，但未有再闡釋當中的手法，例如向內地購買核能或可再生能源，購買的百分比及價錢都欠奉。消息人士批評問卷只是為了含糊過關：「你咁樣問，係人都支持！」

另一消息人士就指，政府現階段對香港的能源組合未有任何傾向或組合供公眾選擇，政府對未來是購買核電還是可再生能源，都未有任何概念。若公眾對此有顧慮，應清楚表明只想購買可再生能源，或購買能源的百分比。

此外，文件亦會提供三個選項供公眾排序，分別是價格、環保及穩定性，讓公眾選擇挑選能源的優次。消息人士擔心，若大部份人以價格為首選，最終有可能是向內地購買最便宜的煤。消息人士批評，市民其實是無從選擇將來購買的能源，整份文件存在許多未知的元素，「魔鬼在虛無的細節」。

建專線或涉過百億投資

減碳以外，市民亦會關注對電費的影響。中電目前持有陽江核電有限公司17%股權，而在中電發電燃料比例中，廣東大亞灣核電站佔35%；港燈則未有使用核能。消息人士分析，中電雖已接駁南方電網，但為了維持供電穩定，料需再另建專線，或涉過百億投資，目前未能評估對電費影響。

綠色和平資深項目主任楊凱珊（左）期望政府購買可再生能源取代高安全風險的核能。（資料圖片）

環團：冀購可再生能源代替核能

綠色和平資深項目主任楊凱珊指出，如果要達到政府的減排目標，佔本地七成碳排放的電力是重要一環。她坦言若單靠本港節能，確實不能達標。「一個700萬人的城市，即使你如何節能也好，總會有排放。如果靠本地可再生能源，去到5%已經好好，是一個挑戰。」她續指，在地理位置的局限下，香港確實需與內地合作減排，但需要給香港人一個選擇，例如使用可再生能源，而非核能。

國家發展和改革委員會2018年發表的《中國可再生能源展望》就預期，可再生能源會佔發電量67%，而南方電網涵蓋的五個省區，每年靠太陽能和風能產生400億度電，相當於香港用電量九成。楊凱珊認為，港府的眼光應放在長遠，以可再生能源發電，又非含糊地以「零碳排放」的能源包裝高安全風險的核電。