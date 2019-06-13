【逃犯條例】港大學生校委指兩學生被捕　鄺俊宇許智峰到宿舍了解

大批反對《逃犯條例》修訂的市民昨日在金鐘政總及立法會外集會，最終爆發激烈的警民衝突，當中參與者不少是年輕學生，警方表示已拘捕11人。港大校委會學生代表黃程鋒表示，昨日有兩名港大學生曾出現金鐘一帶，被警方以「遊蕩罪」拘捕。有指警員會於今晚（13日）到校內宿舍李國賢堂搜查，民主黨立法會議員鄺俊宇及許智峰會同律師，已到李國賢堂了解。 另外，理大學生校董李傲然表示，近日與同學目睹有4架警車分別停泊在理大何文田及紅磡學生宿舍外，同時有三至十幾名軍裝警員在附近巡視。他稱有同學向他反映，見到有配帶委任證的便衣警員走入理大紅磡校園，動機不明。理大表示，並無接到相關執法部門通知在校園執勤， 亦沒有接獲理大學生求助。

民主黨立法會議員許智峰（左）及鄺俊宇到港大李國賢堂了解。（魯嘉裕攝）

港大校委會學生代表黃程鋒表示，昨日有兩名港大學生曾出現金鐘一帶，被警方以「遊蕩罪」拘捕，目前在警署扣留。黃指，已有大律師到場為學生提供協助，據知警方曾要求兩名學生簽署同意授權搜屋，但兩人未有簽署。他指，兩人均是李國賢堂宿生，宿堂經理已接獲警方通知二人被捕。

有數名警員昨晚在紅磡行人天橋巡邏。（受訪者提供）

理大學生校董李傲然表示，由昨日傍晚起至今日中午期間，與數名同學目睹分別有一架警車及三、四架警車停泊在理大何文田及紅磡學生宿舍，同時亦有警車圍繞着紅磡校園駕駛巡視；在此期間，多次有軍裝警員在大學不同地方巡視，包括何文田及紅磡學生宿舍、來往紅磡校園與港鐵站的行人天橋，警員數目由三至十幾人不等。

有學生稱見神秘人在邵逸夫樓拍攝同學樣貌​

李續指，有同學向其反映，昨日下午見到一位有配帶委任證的便衣警員，經紅磡行人天橋走入理大校園，但暫未收到同學反映有被截查的情況。另外，他指，今日亦見到有兩位來歷不明人士，在學生會樓邵逸夫樓3樓徘徊，並有意拍攝同學樣貌，詢問同學樓層不同房間的用途。他指情況使人不安，令同學感到騷擾，已向校方反映。

另外，理大學生會發起聯署聲明，指控警方昨日（12日）於立法會大樓外，使用不合理武力對待示威人士，予以最強烈譴責。聲明又指，昨日有逾20名理大學生在衝突內受傷，會盡力支援學校學生。