【逃犯條例】婦協逼兩小時「極速」表態是否撐修例　團體會員拒絕

賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊任主席的香港各界婦女聯合協進會，日前承認要求團體會員表態，是否同意聯署支持港府修訂《逃犯條例》。 有婦協團體會員向《香港01》表示，不會參加聯署。有團體會員中人批評，婦協要求短短不足兩小時內表態，安排極不合理，對此感憤怒。 婦協總幹事鄭文景表示，支持港府修例，因此發起聯署，但未正面回應聯署的程序、參與團體數目，以及刊登聯署的安排。

香港婦協周四（13日）下午向團體會員發出通告，要求兩小時內表態是否撐修例，不回覆視為加入撐修例登報聯署。（讀者提供）

婦協周四發通告 會員團體不回覆即當參與

港府力推修訂《逃犯條例》，法案原定本周三（12日）於立法會二讀，不過當日警方與示威者爆發大規模衝突，會議取消。婦協周四（13日）下午約2時，發出通告予團體會員，稱為支持港府修例，以及譴責違法暴力行為，要求各團體表態，同意抑或不同意參與在報章刊登聯署聲明。

婦協通告是以主席何超瓊的名義發出，右上角註明「急件請即處理」，而內文要求各團體會員「下午4時前示覆」，亦即團體於收到通告後，不足兩小時內就要回覆。通告並註明，「如未有按時回覆，將視作同意論」。

婦協屬下團體中人：做法唔啱、好嬲

《香港01》向多個婦協的團體會員查詢，其中「華人女作曲家協會」前主席王強表示，該會有不少國際會員，例如美國、比利時等，不能代表他們發言，因此該協會不會參與聯署。

該協會另一名成員向記者表示，昨午2時多才接到婦協的通告，而回覆時限極短，「相當於得個幾鐘回應，呢個做法唔妥」，直言對安排感「好嬲」，認為婦協做法無法接受。

婦協主席為何超瓊，名譽贊助人為特首林鄭月娥。根據其網頁，該協會共有66個團體會員，以及16個附屬團體會員。其中，團體會員包括女童軍總會、香港中國婦女會、勵幗會、長洲婦女會；附屬團體則包括南華體育會（女子部）、灣仔羽毛球會（女子部）等等。

婦協今次通告以主席何超瓊之名發出，要求團體會員表態是否參與撐修理聯署。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

婦協總幹事未正面回應聯署詳情

婦協總幹事鄭文景回覆《香港01》，承認向團體會員發出通告，她指該會一向支持政府按《基本法》處理香港事務，認為修例符合法例要求，可堵塞法例漏洞，「令香港成為更公義的國際城市」。

不過，她未正面回應發起聯署的程序。被問及參與團體數目，以及刊登聯署的安排，她僅稱「處理中，（刊）登咗你咪知囉」。

婦協是親建制團體。2017年，前特首梁振英、全國政協副主席董建華曾參加婦協活動，慶祝香港回歸二十週年。（婦協網站圖片）