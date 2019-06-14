廚工涉冒警強姦雞姦案　被告指事主P煩斷來往　辯方指警未作細查

青年廚工涉嫌自稱「油尖旺反黑」並強姦及雞姦3名女子案續審，控方傳召調查的警員作供，並播放了被告與警方的會面錄影，被告提到覺女事主P好煩，他曾獲邀到P家性交，但之後覺P好煩便沒再聯絡，對於遭多名女子指控，被告認為是「追女仔後處理得唔好」的結果。辯方律師今盤問警員時，指警員在調查時未有查看事主P與被告離開時的片段，至令無法得知二人離開時的舉止神態等，警員直認因工作太忙有疏忽，案件押後下周一續審。

被告梅錦添在接受警方調查時稱，覺追女仔後處理不善而遭多名女子指控。（網上圖片）

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦罪、強姦罪、未經同意作腔交罪，及一項非禮的交替控罪。

與Q協議平分借房費用

控方昨日起開始播放被告的錄影會面，被告稱女事主Q自願跟他到酒店及進行親密行為，不過Q中途表示未能忘記前男友，故不成事。被告亦指當晚的酒錢及房錢協議「AA制」故才事後問Q索款。

指女事主P主動請他入屋

對於單親母女事主P的指控，被告稱P主動邀請他到其家，並自願與他性交，但之後他認為P有問題及「好煩」，故沒有再與她發展。

被告在調查中又稱他從未與人肛交，對於連遭數名女子指控，被告認為或因「追女仔後處理得唔好」才會發生。

辯方指警未查被告與P離開情況

調查警員伍嘉豪今供稱，他於2017年10月4日及11日均有到女事主P所住的大廈進行調查，兩次均曾查看大廈的閉路電視片段，但辯方質疑為何不觀看被告或女事主離開大廈時的片段，質疑兩人離開時的神態、舉止、表情亦與案有關，例如P當天或有送女兒上學、送被告下樓等，伍承認片段或與案有關，但該兩天均有其他工作，但直言「疏忽咗」，因「工作太忙」。

案件編號：HCCC334/2018